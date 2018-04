Beoplay P6 | il nuovo speaker Bang & Olufsen raccontato dalla designer Cecile Manz

gqitalia

(Di martedì 17 aprile 2018)P6 è l’ultimowireless di, realizzato in alluminio anodizzato e impreziosito da un comodo strap di pelle. Si avvale della tecnologia proprietaria True360 che rende ricco e profondo l’audio ed è dotato del tasto OneTouch per una interazione smart con la cassa durante la riproduzione musicale, attivare Siri o Assistente Google sul tuo telefono, accettare chiamate e scorrere tra gli svariati preset della app; l’autonomia è di 6 ore, ma questo è unopensato per essere protagonista anche sul tavolo in qualsiasi soggiorno con il suo elegantissimo design a fori curato, che perha già messo la firma su tanti memorabili, tra cui il compattissimoA1 e il meraviglioso Beolit 17. Una particolare attenzione nelP6 è stata data ai bottoni, ispirati al Beomaster 6000, il ...