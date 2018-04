meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: Benzina a 1,7 euro al litro - fabrizio66mn : RT @Adnkronos: Benzina a 1,7 euro al litro - franco_dimuro : RT @Adnkronos: Benzina a 1,7 euro al litro - OperaFisista : Benzina a 1,7 euro al litro -

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma 17 apr. (AdnKronos) – Prevale la stabilità sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che cambiano rotta e ritrovano il segno meno, infatti, non si registrano oggi interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie.Sul territorio, quindi, prezzi praticati in sostanziale equilibrio a eccezione di qualche ritocco al rialzo per effetto degli aumenti registrati la scorsa settimana. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,573, con i diversi marchi che vanno da 1,572 a 1,597(no-logo a 1,547). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,442, con le compagnie che passano da 1,441 a 1,459...