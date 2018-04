Benevento | Diabatè fa impazzire il mercato | Samp | Torino | Fiorentina e Cagliari…

Diabaté - il gigante buono del Benevento : media gol da fenomeno : Diabaté, il gigante buono del Benevento: media gol da fenomeno Si può essere alti 194 centimetri ed essere in grado, magari con un 45 di piede, di confezionare cucchiai al bacio, tocchi raffinati, nonostante un’andatura un po’ così, dinoccolata, alla Peter Crouch, per intenderci. Si può eccome. Ce lo sta dimostrando, domenica dopo domenica, Cheick […]

Benevento - è super Diabaté : 'Non ho finito di segnare - chiamatemi il Mostro. Futuro? Voglio ancora l'Italia' : ... ma potete darmi il soprannome che volete, non c'è problema per me", ha raccontato il centravanti del Mali in esclusiva a Sky Sport. "Quando ero piccolo il mio idolo era Ronaldo. Sono una persona in ...

Diabaté non si ferma più. Terza doppietta di fila e il Benevento ora sorride : Primo storico punto in trasferta per i campani ultimi in classifica sul campo del Sassuolo Non serviranno per l'impossibile impresa salvezza, ma il segno che sta lasciando Cheick Diabaté a suon di gol ...

Sassuolo-Benevento 2-2. Diabaté e Politano - che doppiette : Primo punto in trasferta per il Benevento, punticino per il Sassuolo impegnato nella corsa salvezza. Finisce 2-2 Sassuolo-Benevento, con due doppiette: quella di Diabaté , al 22' e al 28' s.t., , ...

Diretta / Sassuolo Benevento (risultato live 0-1) streaming video e tv : Diabaté colpisce ancora! : Diretta Sassuolo Benevento info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida salvezza di Serie A, 32^ giornata (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:19:00 GMT)

Nella giornata di Messi e Dybala a rubare la scena è Diabaté del Benevento : È stato un sabato di grande calcio per via delle tante gare nei vari campionati in giro per il mondo con diversi campioni impegnati in campo, Paulo Dybala è ritornato a gioire dopo la deludente prestazione in Champions mentre Messi ha realizzato una fantastica tripletta nel 4-1 del suo Barcellona contro il Leganes. Diabaté ha realizzato 4 reti nelle ultime 2 gare Non è passata inosservata la bellissima doppietta di Diabaté contro la Juventus che ...

Benevento-Juve - ok i due rigori dei bianconeri. Diabaté-Benatia restano i dubbi : Nel complesso non può raggiungere la sufficienza il pomeriggio beneventano dell'arbitro Pasqua, protagonista soprattutto quando il primo tempo è al tramonto. Prima annulla un gol confuso di Mandzukic ...

Diabaté diventa attore protagonista in Benevento-Juventus : l'attaccante maliano fa ammattire i bianconeri con una doppietta memorabile : bianconeri sempre più primi , Video e Gol, Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Benevento-Juventus probabili formazioni: le ultime dal Vigorito Juventus, Marotta blinda ...

Benevento - le pagelle di CM : non basta uno straordinario Diabaté : ... dall'80' Del Pinto sv , Viola 6 : meriterebbe di più della sufficienza, ma il fallo ingenuo commesso su Higuain è pesante, probabilmente decisivo nell'economia della partita perché arriva in un ...

HIGHLIGHTS Benevento-Juve 2-4 : Dybala-Diabatè-Dybala-Diabatè-Dybala-DouglasCosta : Benevento-Juventus: dove vederla in streaming e in diretta tv Benevento-Juve in Streaming e in diretta tv: l'anticipo della 31esima giornata di Serie A è in programma Sabato 7 Aprile 2018 alle ore 15:...

Serie A - Benevento-Verona 3-0 : gol di Letizia e doppietta di Diabaté : Il Benevento tiene accesa la fiammella della salvezza, battendo 3-0 il Verona . Primo tempo dominato dalla squadra di De Zerbi. Al 25' arriva la rete di Letizia, un supergol da fuori area. Tante le ...

Benevento - Diabaté : 'Non è finita qui. Con la Juventus possiamo vincere' : Cheick Diabaté , autore di due reti nel successo del Benevento sul Verona , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida: 'Sono davvero molto contento, sono venuto qui per dare il mio contributo e non è finita qui. Ringrazio tutti i giorni Dio, voglio battermi per la gente e per la salvezza. ...

Serie A - Benevento-Verona 3-0 : Letizia e due volte Diabaté - Pecchia ancora ko : BENEVENTO - Tre punti più che meritati per un Benevento che nonostante la triste classifica mette in campo orgoglio ma soprattutto tanta qualità contro un Verona troppo arrendevole. Al Vigorito gli ...

Serie A - Benevento all'attacco : tandem Coda-Diabatè : Benevento - Nell'attacco con una sola punta al vertice, l'interprete migliore è stato senz'altro Massimo Coda . Il bomber di Cava de' Tirreni ha segnato 3 gol, ma altri ne avrebbe potuti realizzare ...