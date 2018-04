Benatia risponde a Crozza | ' Sei una testa di c'

Blastingnews

: VIDEO Crozza provoca e insulta la Juve, Benatia risponde senza peli sulla lingua ? - forumJuventus : VIDEO Crozza provoca e insulta la Juve, Benatia risponde senza peli sulla lingua ? - fattoquotidiano : “Imbecille, testa di c…, ti aspetto a Vinovo”. Per Maurizio Crozza, firmato Medhi Benatia. È passata quasi una… - pellegrhipster : Allo stesso tempo Benatia che si indigna e gli risponde mi fa pena per l'ipocrisia, se lo dici te va bene ma se lo… -

(Di martedì 17 aprile 2018) È arriva la risposta di Mehdialle parole diusate venerdì sera durante "Fratelli di'. Una replica durissima che sicuramente non è passata inosservata scatenando più di una polemica. Le parole diVenerdì scorso, nella sua trasmissione, il comico ligure aveva commentato la partita Real Madrid - Juventus e le polemiche collegate al calcio di rigore assegnato ai madrileni durante i minuti di recupero. In particolare il focus della satira diera stato rivolto alle parole usate dal difensore marocchino che aveva definito "uno stupro" il rigore concesso alla squadra di casa. Il commento del comico non è stato leggero "parla di stupro, non so neanche se sappia davvero cosa significhi, nel caso potrebbe provare a prendere un fallo in area e ficcarselo nel c... Così forse lo capisce". Insomma della satira che non è piaciuta a tutti e che ha scatenato ...