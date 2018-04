BENATIA CONTRO CROZZA Video | attacco in tv | “sai cos' è uno stupro?” “testa di c ti

Crozza contro BENATIA in tv. "Sai cos'è uno stupro?" "Imbecille - non fai ridere" : Stavolta ad alimentarle è stato chi con il mondo del calcio non c'entra nulla, il comico Maurizio Crozza , che durante la trasmissione "Fratelli di Crozza " in onda sul canale Nove ha esagerato nell'...

Real-Juve - Buffon : “Arbitro ha immondizia al posto del cuore”. Fuori controllo BENATIA : “Il rigore è stato uno stupro” : “Un arbitro all’altezza non infrange il sogno di una squadra che ha messo tutto in campo per 90 minuti. Ha voluto fare il protagonista. Un essere umano non può fischiare un episodio stra-dubbio, dopo una gara del genere a meno che al posto del cuore non abbia un bidone dell’immondizia“. Buffon è un fiume in piena. Perché una sconfitta così, a un passo dal fine carriera (e che carriera), proprio non gli va giù. “Se non ...