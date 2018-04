Benatia attacca Crozza | Imbecille | testa di cnon fai ridere nessuno

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Non si placano le polemiche attorno alla partita di Champions League Real Madrid-Juventus. Questa volta è Medhi, difensore bianconero che ha commesso il fallo da rigore su Lucas Vazquez, a scagliarsi contro il comico Maurizioche aveva ironizzato sulle parole usate dal difensore marocchino per definire il penalty concesso ai blancos: "Il rigore dato al Real è uno stupro".ha usato l'ironia per stigmatizzare le parole di: "Il difensore ha detto che il rigore contro la Juve è stato uno stupro. Non puoi parlare di stupro. Sei tu che hai fatto un"entrata del c... al 93". Io non so se hai idea di cosa sia uno stupro. Ovviamente neanch"io ce l"ho. Se però vuoi provare l"emozione, il prossimo fallo in area, un bel fallo, provi a ficcartelo su per il c... Un"idea a quel punto te la sei fatta". L'ex Roma e Bayern Monaco non ha però preso bene le parole del comico ...