Below | gli sviluppatori discutono di una possibile edizione fisica e del lancio su altre

(Di martedì 17 aprile 2018)è il progetto che segna il ritorno sulle scene di Capybara Games in seguito a Critter Crunch e Super Time Force. Per chi non lo sapesse, si tratta di un action-adventure con visuale dall'alto e un'impostazione da roguelike dallo stile piuttosto ispirato che, dopo numerosi ritardi, vedrà la luce nel 2018.Ora, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, arrivano interessanti notizie sul gioco che riguardano un'eventualee ilrilascio supiattaforme, oltre a Xbox One e PC.Parlando con God is a Geek, il director Kris Pitriowski ha dichiarato che sarebbe favorevole a una versionedima al momento non c'è niente di sicuro al riguardo. Mentre sul rilascio del gioco supiattaforme: "in questo momento stiamo annunciando solo per Xbox e Steam. Oltre a questo non posso dire altro, per ora".Read more…