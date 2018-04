Beach volley | World Tour 2018 Xiamen Torna l’azzurro nel circuito mondiale | tre coppie

Beach volley. Il giro del mondo sulla sabbia : World Tour - Commonwealth - Coop Beachtour - Brasile : tutti i risultati : World Tour. Thailandia e Stati Uniti fanno festa nel torneo 1 Stella World Tour che si è concluso oggi a Satun in Thailandia. Torneo non particolarmente frequentato, con tante coppie dell’Asia orientale e che non vedeva binomi italiani al via. Il torneo maschile è stato vinto dalla coppia thailandese formata da Nuttanon e Sedtawat, che ha regalato al proprio paese il primo trionfo della storia, per di più sulla sabbia amica. I thailandesi in ...

Area Porettina - sarà come stare al mare Una piscina e campi per il Beach volley : Una piscina e campi per il beach volley. sarà decisamente più ricca l'offerta del nuovo centro dell'ex campo fiera della Porettina di Prata Camportaccio, la cui apertura, non ancora ufficializzata, ...

Beach volley - European Tour 2018 Göteborg. Trionfo tedesco in Svezia : Thole/Wickler vincono l’ultimo Satellite Cev : Thole e Wickler, i “giustizieri” di Abbiati e Andreatta nei quarti di finale trionfano nel torneo Satellite Cev di Göteborg, l’ultimo della storia riservato ai soli atleti europei. La coppia tedesca ha vinto senza troppi problemi la finale 2-0 (21-14, 21-16) contro l’altro binomio che aveva battuto gli azzurri nel primo incontro del tabellone principale. Terzo gradino del podio per la coppia finlandese Nurminen/Siren che ha superato 2-1 (21-12, ...

Beach volley - European Tour 2018 Goteborg. Quinto posto per Abbiati/Andreatta : Si chiude con un Quinto posto l’avventura di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nel Satellite Cev di Goteborg in Svezia. La coppia azzurra è uscita nei quarti di finale ma ancora una volta ha dimostrato di avere grandi qualità con ampi margini di miglioramento (soprattutto al servizio ma anche in altri aspetti del gioco) in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. La coppia azzurra, dopo aver chiuso al terzo posto il girone ...

Beach volley - European Tour 2018 Göteborg. Abbiati/Andreatta avanti! Battuti i lettoni : Missione compiuta per gli azzurri Amdrea Abbiati e Tiziano Andreatta che superano 2-0 i temibili lettoni Regza/Smits e volano agli ottavi di finale dove incontreranno nel primo pomeriggio una delle seconde classificate dei gironi preliminari. La coppia azzurra ha compiuto un mezzo capolavoro vincendo un tiratissimo primo set con il punteggio di 21-19. Nel secondo parziale i lettoni commettono qualche errore di troppo e la coppia azzurra ne ...

Beach volley - World Tour 2018 Goteborg. Tie break fatale : Abbiati/Andreatta domani in campo per conquistare gli ottavi : Sconfitta al tie break, al termine di una sfida molto combattuta, per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nella semifinale del girone preliminare del torneo Satellite Cev di Goteborg in Svezia. Ad avere la meglio in rimonta sono stati gli austriaci Schnetzer/Mullner che avevano perso un primo set tiratissimo con il punteggio di 25-23. Nel secondo set gli austriaci sono partiti meglio, scattando avanti 10-7 ma Abbiati e Andreatta grazie alla ...

Beach volley - World Tour 2018. Abbiati/Andreatta a caccia dei quarti di finale : Scatta fra qualche minuto a Goteborg la semifinale del girone preliminare del torneo Satellite Cev che vede impegnati gli azzurri Abbiati e Andreatta contro la coppia austriaca composta da Daniel Mullner e Florian Schnetzer. Gli austriaci, teste di serie numero 10, ed in una carriera che inizia ad essere decennale, hanno collezionato un podio internazionale a testa. Mullner, in coppia con Wutzl, terzo in un Satellite Cev ad Antalya in Turchia ...

Beach volley - European Tour 2018 Goteborg. Abbiati/Andreatta cercano il tabellone principale nell'”ultimo” Satellite Cev : Tra un paio d’ore Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta vanno a caccia dell’ennesima impresa della loro splendida prima parte di stagione, la prima a livello internazionale. La coppia azzurra, infatti, si gioca l’ingresso al main draw del torneo Satellite Cev di Goteborg e sarebbe il quarto tabellone principale conquistato su altrettanti tornei disputati finora. Quello che è appena iniziato con l’unico turno di ...

Beach volley : Andreatta-Abbiati in Oman si prendono il terzo posto : Oman - Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati si portano via dal torneo del World Tour in Oman , 1 stella, un brillantissimo terzo posto uscendo vincitori dalla "finalina" per 2-0 , 21-19, 21-9, sulla ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat. BRONZO ITALIA!!!! Abbiati e Andreatta sul terzo gradino del podio in Oman : Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta hanno scritto un piccolo capitolo di storia del Beach volley italiano questo pomeriggio a Muscat in Oman. Per la prima volta, infatti, una coppia azzurra non facente parte della Nazionale sale sul podio di un torneo del World Tour. Certo il nuovo calendario con tanti tornei anche alla portata delle coppie emergenti aiuta questi exploit ma nulla toglie alla bella impresa della coppia Abbiati/Andreatta che porta ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat. Abbiati/Andreatta - peccato : sconfitti in semifinale dai tedeschi - sarà finale per il terzo posto : Niente finale per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che lotteranno per il bronzo nel torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Quello degli azzurri in Medio Oriente resta un cammino ottimo ma in semifinale la coppia italiana, alla terza partecipazione in un main draw del World Tour, si è arresa ai più esperti Bergmann/Harms, binomio tedesco di buon livello che andrà dunque a giocarsi la vittoria finale. I tedeschi si sono imposti 2-1 al termine di un ...

Beach volley - World Tour 2018 Aalsmeer. Brouwer/Meeuwsen avanti col brivido nel “festival” olandese : Tre coppie olandesi nelle finali dei gironi preliminari: questo il primo verdetto della giornata di apertura del tabellone principale del Torneo 1 Stella di Aalsmeer in Olanda che non vede azzurri al via, dopo l’eliminazione alle qualificazioni di Rossi/Windisch. Massiccia la presenza delle coppie di casa che hanno dettato legge nel primo turno e potrebbero raggiungere in massa la seconda fase del torneo, mentre le sorprese sono ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat. IMPRESA AZZURRA! Abbiati e Andreatta in semifinale! : E’ semifinale per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che dominano il quarto contro gli svizzeri Kissling/Zandbergen e domani affronteranno i tedeschi Bergmann/Harms con in palio la finalissima del torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Prova senza sbavature degli azzurri che non hanno lasciato scampo alla fallosa coppia elvetica battendola 2-0 in poco più di mezz’ora. Senza storia il primo parziale con gli azzurri che se ne vanno fin ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Rossi/Windisch : stop sul più bello! Rivale europea per Abbiati/Andreatta : Aalsmeer. Si fermano ad un passo dalla qualificazione al tabellone principale Enrico Rossi e Jakob Windisch che non riescono a superare lo scoglio del secondo turno, perdendo 2-0 contro i danesi Overgaard/Jonassen, non senza qualche rimpianto. La coppia azzurra ha giocato alla pari con i rivali scandinavi il primo set, cedendo nel finale con il punteggio di 21-18. Nel secondo set più flebile la resistenza degli azzurri che si sono arresi con il ...