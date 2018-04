Bayern | Vidal si infortuna al ginocchio | in dubbio per il Real

calcioweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Arturosi opera aldestro e rischia di saltare la sfida nelle semifinali di Champions contro ilMadrid. Il centrocampista delMonaco si èto ieri in allenamento. “E’ scivolato e ilsi è girato”, ha spiegato il tecnico dei bavaresi, Jupp Heynckes, oggi in conferenza alla vigilia della sfida contro il Leverkusen nella semifinale della Coppa di Germania. Il giocatore cileno sarà sottoposto a un piccolo intervento in artroscopia ad Augusta che lo terrà lontano dai campi “per un breve periodo”, come sottolineato da Heynckes. Ilaffronterà ilMadrid il 25 aprile a Monaco nell’andata della semifinale di Champions. Il ritorno è in programma una settimana dopo a Madrid. “Arturo è un combattente, farà tutto il possibile per tornare presto in campo”, ha assicurato ...