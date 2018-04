Battisti | addio passaporto

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Rio de Janeiro, 17 apr. (AdnKronos) – Il giudice brasiliano Sergio Castresi de Souza Castro, del distretto di Cananeia, ha disposto il ritiro deldi Cesare. L’ex terrorista, come la moglie, deve consegnare il documento alle autorità dopo aver prodotto una falsa dichiarazione nella presentazione degli atti relativi al proprio matrimonio, nel giugno 2015.In particolare, come scrive O Globo,e la moglie avrebbero fornito indirizzi di residenza falsi, commettendo il reato di falso ideologico. Oltre al ritiro del, la coppia dovrà sottostare ad una serie di misure restrittive: non potranno lasciare Cananeia, non potranno lasciare la propria abitazione dopo le 22 e una volta al mese dovranno presentarsi alle autorità per rispondere delle proprie attività., intanto, è sotto processo per esportazione illegale di valuta: il ...