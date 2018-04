ilgiornale

: Battaglia d'Europa Senza munizioni vince lo zero a zero - canalesportiv : Battaglia d'Europa Senza munizioni vince lo zero a zero - tifofiore : Gattuso: “Pensiamo all’Europa League, dietro c’è battaglia” - dodi150920 : RT @ChiVieneACena3: Kuki #Gallmann da 40 anni difende l’ambiente e gli elefanti del Kenya racconta il capitolo della sua eroica battaglia i… -

(Di martedì 17 aprile 2018) La chiamano la partita perfetta anche se è priva dell"esdell"arte della pedata: il gol. È una contraddizione che ha sempre fatto discutere, al Giornale si racconta di un siparietto tra Gianni Brera e Annibale Frossi sul tema. Fa felici gli allenatori che vedono realizzata la loro tattica, i loro schemi; lascia delusi i tifosi. È il fiore all"occhiello dei difensivisti, l"onta da evitare degli offensivisti. Lonell"ultima giornata ha spaccato esattamente a metà il campionato, stabilendo il record di partitereti nell"era dei tre punti: cinque su dieci. Minimo storico anche per quanto riguarda le marcature in un torneo a venti squadre: mai la giostra aveva girato così poco, appena tredici volte. Ci siamo persi il gol. Ma soprattutto delle prime dieci ha segnato solo la Juventus. Le altre che inseguono l"sono rimaste a secco. A ognuno la sua faccia: dal non ...