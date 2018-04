“Basta - dammi il cellulare”. A 12 anni perde la testa di fronte al sequestro del telefonino. E - sotto gli occhi del padre - compie un gesto folle e sconsiderato. L’Italia a bocca aperta di fronte a questa storia dal finale ancora più assurdo : Sull’opportunità di lasciare in mano a dei bambini in età ancora non adulta un cellulare, e sul come consentire loro di gestire l’accessorio, le discussioni negli ultimi anni sono state quasi infinite. Di sicuro, però, la dipendenza dal telefonino può scatenare reazioni alle volte davvero imprevedibili, come accaduto a questa famiglia del Salento che ha visto di colpo la giornata rischiare di precipitare verso una tragedia ...