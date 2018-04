“Basta | dammi il cellulare” A 12 anni perde la testa di fronte al sequestro del

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) Sull’opportunità di lasciare in mano a dei bambini in età ancora non adulta un cellulare, e sul come consentire loro di gestire l’accessorio, le discussioni negli ultimisono state quasi infinite. Di sicuro, però, la dipendenza dal telefonino può scatenare reazioni alle volte davvero imprevedibili, come accaduto a questa famiglia del Salento che ha visto di colpo la giornata rischiare di precipitare verso una tragedia insensata. Tutta colpa di un divieto imposto dal papà alla figlia, una ragazzina di soli 12che continuava a staccare gli occhi dal piccolo schermo. Quando il genitore ha detto “Basta, adessolo smartphone” ecco la follia: lei si è infatti tagliata il polso, per fortuna senza procurarsi ferite gravi ma solo superficiali e per nulla pericolose. La notizia è riportata sul Nuovo Quotidiano di Puglia. La storia è venuta a galla ...