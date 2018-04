Basket | Nba | Wade ferma Philadelphia | Durant-Thompson stendono San Antonio

Basket - playoff Nba partenza falsa Cleveland - Harden trascina Houston : WASHINGTON - Colpaccio Indiana in casa di Cleveland e LeBron per la prima volta in carriera conosce il sapore della sconfitta all'esordio nei play-off. Il Prescelto aveva fin qui collezionato 12 ...

Wild Side Basketball n. 29 - il video di VicenzaPiu.tv : ospiti in studio Ales Masetto e Massimo Sonda e poi NBA e Basket vicentino : Pubblicato l'11 aprile 2018, aggiornato con video il 12 alle 16.29. Puntata 29 di Wild Side basketball , in streaming su VicenzaPiu.tv e sulle omonime App con repliche come da palinsesto , poi on demand sulle App VicenzaPiùTv, sul nostro canale YouTube e poi anche qui dove trovi tutte le puntate , ndr, ...

Basket - Nba : San Antonio - Oklahoma e New Orleans ai playoff : WASHINGTON - San Antonio , 47-34, batte i Sacramento Kings 98-85 e approda ai playoff per la 21/a stagione consecutiva. A spingere il team di Gregg Popovich al 47esimo successo stagionale davanti al ...

Basket - Nba : LeBron si arrende a Philadelphia - Toronto nella storia : WASHINGTON - È una di quelle giornate da ricordare in Nba. Philadelphia batte Cleveland nello scontro diretto per il terzo posto a Est e porta a casa la 13/a vittoria di fila che permette di sognare ...

Basket - Nba LeBron trascina Cleveland - colpo Denver. Clippers - playoff più lontani : WASHINGTON - Tutti in piedi, passa LeBron. Cleveland , 49-30, si prepara all'imminente sfida contro Philadelphia , 48-30, che di fatto mette in palio il terzo posto a Est con una vittoria in rimonta ...

Basket - Nba - giornata nera stagione finita per Nowitzki e Irving : DALLAS - stagione finita per Dirk Nowitzki. Operato stamani alla caviglia sinistra, il fuoriclasse dei Dallas Mavericks dovrà restar fuori fino al termine del campionato Nba. L'intervento non ha ...

Basket - Nba : LeBron supera Jordan - Philadelphia suona la nona : WASHINGTON - E' la notte di LeBron, è la notte dei record. King James si prende la scena nella vittoria di Cleveland , 46-30, per 107-102 sui New Orleans Pelicans , 43-33, sfiorando la tripla doppia ...

Basket - Nba : San Antonio vede i playoff - Golden State cade in casa : NEW YORK - San Antonio ottiene un successo fondamentale in chiave playoff, Golden State cade in casa contro Milwaukee e regala a Houston la matematica certezza di chiudere la regular season al primo ...

Basket - NBA 2018 : Golden State perde senza conseguenze - risale San Antonio : Se alcune squadre devono ancora confermare o migliorare il proprio piazzamento in classifica per entrare ai playoff, per altre gli ultimi match della stagione regolare NBA 2017-2018 hanno ben poco da dire. È il caso, per esempio, dei Golden State Warriors, che nell’ultimo periodo hanno vistosamente rallentato non avendo necessità di guadagnare posizioni in classifica, complici anche diversi infortuni che stanno mettendo in difficoltà la ...

Basket - Nba : LeBron eguaglia Jordan - Boston di forza senza i big : WASHINGTON - Un altro record e Cleveland , 45-30, si rialza dopo la sconfitta di Miami. LeBron James schianta Charlotte , 34-42, davanti agli occhi del proprietario Michael Jordan con la 866/a volta ...

Basket - Nba : Ok Boston e Philadelphia - Minnesota crolla in casa : WASHINGTON - Già sicura di un posto ai play-off dopo sei anni, Philadelphia , 43-30, batte 123-104 Denver , 40-34, , mette nel mirino il terzo posto della Easterne Conference occupato da Cleveland e ...

Basket Nba - RISULTATI E CLASSIFICA/ Philadelphia vola grazie a Belinelli : Minnesota affonda contro i Grizzlies : BASKET Nba, RISULTATI e CLASSIFICA 27 marzo: nella notte Philadelphia si impone 123 a 104 contro Denver. Crollo casalingo di Minnesota contro Memphis: figuraccia per i lupi.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:09:00 GMT)