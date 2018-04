Barrichello | ' Ho avuto tumore | e sono stato fortunato'

Barrichello ha avuto un tumore/ Formula 1 shock : “Ho operato un cancro al collo - sono vivo per miracolo” : Barrichello ha avuto un tumore , Formula 1 shock : “Ho operato un cancro al collo , sono vivo per miracolo” . Le rivelazioni dell’ex pilota della Ferrari a Globo Tv(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:09:00 GMT)

