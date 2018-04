Barrichello e il tumore | Io vivo per miracolo

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) All'inizio di febbraio la notizia del ricovero in ospedale per un forte malore alla testa, oggi la testimonianza diretta di quanto accaduto: Rubensracconta di aver scoperto a fine gennaio la presenza di unbenigno al collo, una patologia che secondo i medici permette solo al 14% dei pazienti affetti di uscirne senza riportare conseguenze permanenti.L'ex pilota di Formula 1 (ancora oggi detiene il record di Gran Premi disputati in carriera, 323), sulla monoposto Ferrari al fianco di Michael Schumacher tra il 2000 e il 2005, si è concesso alle telecamere dell'emittente televisiva brasiliana Globo, nello studio del programma Conversa com Bial.Tutto ha avuto inizio con un forte dolore al capo avvertito sotto la doccia. Una fitta tale da costringerlo ad accasciarsi al suolo per cercare poi il soccorso della moglie Silvana. La gravità della situazione è emersa fin dal ...