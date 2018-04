BARI | ARRESTATO DIRIGENTE POLICLINICO | TANGENTE 3MILA EURO Ultime notizie | concussione

BARI - fermato con tangente da 3.000 euro : arrestato in flagrante dirigente del Policlinico : La Guardia di Finanza ha arrestato per concussione in flagranza di reato Giovanni Giannoccaro, responsabile dell’area risorse finanziarie del Policlinico di Bari. Il dirigente, 63 anni, è stato fermato immediatamente dopo aver ricevuto 3.000 euro dal rappresentante legale di un’impresa che riproduce supporti registrati, titolare di un contratto di appalto per l’archiviazione documentale, in proroga, stipulato con la struttura sanitaria del ...

BARI - prende i poliziotti a calci e pugni : arrestato 43enne ubriaco in piazza Moro : Questa notte, intorno alle ore 3, gli agenti di Polizia di Bari sono intervenuti in piazza Aldo Moro per sedare una lite. Nel corso dell'intervento un uomo di 43 anni, in evidente stato di ebbrezza, ...

BARI - in auto con 16 kg di eroina : arrestato 34enne : 16 chilogrammi di eroina. È questo il quantitativo di droga sequestrato dalla Polizia di Bari durante un controllo di routine lungo la tangenziale in prossimità per lo svincolo per Taranto.La droga, divisa in 29 panetti imbevuti nel cherosene nel tentativo di confondere i cani antidroga, era nascosta all'interno dell'automobile guidata da un 34enne, Giuseppe L.R., arrestato e prontamente condotto nel carcere di Bari a disposizione ...

BARI - 80 kg di droga e armi : arrestato : 9.21 I Carabinieri del comando provinciale di Bari hanno arrestato un 53enne che deteneva oltre 80 kg di droga di vario genere, un fucile d'assalto di fabbricazione americana e una pistola. droga e armi sono state rinvenute nell'auto, in casa e in altri locali a disposizione dell'uomo a Modugno, in provincia di Bari. I militari hanno sequestrato 70 kg di marijuana, 6 kg di cocaina purissima, 8 kg di hashish e 2 kg di eroina. Una volta immessa ...

SiBARI. Fotomontaggi porno sui social - arrestato stalker : Sibari. Fotomontaggi porno sui social, arrestato stalker – Ha 58 anni ed è stato arrestato dalla guardia di finanza di Sibari, nel cosentino, perché realizzava dei Fotomontaggi hard e poi li postava sui social network. La Procura di Castrovillari lo ha individuato alla fine di una lunga indagine. F.I. apponeva il viso di persone su corpi di donne nude in pose o atteggiamenti sessuali espliciti. Le vittime, in particolare due coniugi, ma ...

BARI - arrestato molestatore dottoresse : 12.52 I carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno arrestato il molestatore seriale di guardie mediche del Barese. L'uomo,49enne incensurato di Modugno (Bari),è ritenuto l'autore di 17 episodi di violenza ai danni di 10 dottoresse impegnate in servizio di notte negli ambulatori di guardia medica di vari comuni.Il 49enne,cambiando sempre identità,si presentava in orario chiusura e lamentando dolori addominali si denudava cercando il ...

Omofobia - a BARI aggressione del branco a una coppia gay : arrestato 18enne : Sarebbe uno dei responabili della violenta aggressione avvenuta nel giugno del 2017, per la quale furano fermati due altri ragazzi. All'epoca dei fatti era...

BARI - estorsione al parroco di San Ferdinando : "I soldi o distruggo la chiesa". Arrestato 31enne : Per tre anni il migrante di origine tunisina ha minacciato il sacerdote di via Sparano che si è rivolto ai carabinieri. L'uomo millantava contatti con l'Isis...

BARI - minaccia la fidanzatina di pubblicare sui social un video intimo : arrestato : L'ha minacciata di pubblicare su Facebook un video che li immortalava in un momento di intimità. Lei, una ragazza di 17 anni, ha denunciato l'ex fidanzato ai carabinieri e lo ha fatto arrestare. In ...