“Barbara che succede?” D’Urso in lacrime A Pomeriggio 5 la conduttrice non riesce a

(Di martedì 17 aprile 2018) L’onda della commozione ancora non è finita. La morte di Isabella Biagini è stata un duro colpo, in tanto la ammiravano e le erano legati da un sentimento di sincero e profondo affetto. La situazione dell’attrice non era semplice: problemi economici che andavano avanti da anni e un brutto male le hanno fatto finire i suoi giorni in solitudine. Per questo motivo in questi giorni di lei si sta parlando molto e i ricordi si susseguono. Barbara D’Urso in particolare ha ospitato diverse volte l’interprete nei suoi programmi e recentemente aveva anche fatto un appello perché non aveva più avuto notizie. Ma la realtà è che la Biagini ha voluto trascorrere i suoi ultimi giorni con i suoi cari e nel riserbo più totale. Nella puntata di5 del 16 marzo, Carmelita è voluta tornare sull’argomento per rendere nuovamente omaggio alla donna e ...