Banda della Croma & rapine | il pm chiede la condanna per tre brindisini

Super-colpo della Banda : svaligiate 15 slot-machines - rubato un cambiamonete : Super-colpo nella sala scommesse Sisal Wincity di strada Torino 43 a Orbassano la notte di domenica 8 aprile 2018, all'interno del complesso Europalace. Le telecamere hanno immortalato i ladri pochi ...

SBandati : ospiti e anticipazioni della puntata di stasera - 10 aprile : Gigi e Ross tornano puntuali stasera alle 23.45 in diretta su Rai Due. Ecco cosa ci riserva la puntata di oggi.

Si uccide in un mini-market ad Azzano Mella il killer della Banda dei Tir : PRIMAPRESS, - BRESCIA - "Mi hai rovinato la vita", è stata l'accusa rivolta a Elio Pelizzari prima di freddarlo con un fucile. Il killer, Cosimo Balsamo, un 67enne originario di Brindisi ha poi ...

Brescia - il killer suicida faceva parte della Banda dei Tir : Cosimo Balsamo , il killer in fuga su una Bmw nera, che ha ucciso due persone nel Bresciano, nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché ...

Brescia - il killer suicida faceva parte della Banda dei Tir : Cosimo Balsamo , il killer in fuga su una Bmw nera, che ha ucciso due persone nel Bresciano, nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché ...

Uccide due persone nel Bresciano poi si toglie la vita : il killer faceva parte della Banda dei tir : Ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza, poi è fuggito. Intercettato dalle forze dell’ordine si è suicidato dopo una sparatoria ad Azzano Mella. Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne di Brindisi da tempo residente in zona, era uno dei membri della banda dei tir che nei primi anni 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto...

Brescia - fa irruzione nel capannone e spara : due morti e un ferito - scatta caccia all'ex membro della Banda dei tir : Era armato con un fucile a pompa, diversi proiettili e tre o quattro pistole Cosimo Balsamo che nel Bresciano ha ucciso due persone e ferito una terza prima di fuggire innescando una gigantesca...

Brescia - killer in fuga faceva parte della Banda dei Tir : Cosimo Balsamo, il killer in fuga su una Bmw nera, che ha ucciso due persone nel Bresciano, nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché faceva ...

Uccide due persone e fugge - caccia all’uomo nel Bresciano : il killer faceva parte della Banda dei tir : Nella Bassa Bresciana è in corso una caccia all’uomo armato che ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza. Si tratta di Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne di Brindisi da tempo residente in zona, uno dei membri della banda dei tir che nei primi anni 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto di metalli. Questa mattina s...

Uno Bianca - Alberto Savi in permesso premio a Pasqua/ Familiari vittime della Banda : “una vergogna” : Uno Bianca, Alberto Savi in permesso premio a Pasqua: l'ira dei Familiari delle vittime della banda, "un'indecenza, una vergogna". Il dolore, il pentimento e il castigo(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:51:00 GMT)

Tra Roma e Latina la Banda di Amri : la base della cellula in viale Marconi : Una rete che gira intorno ad Anis Amri, l?attentatore della strage di Natale 2016 a Berlino, morto a Sesto San Giovanni proprio mentre cercava di tornare verso il centro Italia, dove si sentiva...

Ispica - la storia della Banda musicale diventa una mostra : Dalla costituzione del 1863 ai giorni nostri, la storia della banda musicale cittadina di Ispica diventa una mostra curata dai giovani

Furti e rapine ai persone anziane - preso l'ultimo componente della Banda : 29/03/2018 PERUGIA Nelle prime ore della mattinata di ieri la Polizia di Stato ha rintracciato nella zona di Fontivegge un albanese classe 1993, il quale era ricercato in quanto destinatario di un'...

SBandati : ospiti e anticipazioni della puntata di stasera - 27 marzo : Gigi e Ross tornano puntuali stasera alle 23.45 in diretta su Rai Due. Ecco cosa ci riserva la puntata di oggi.