Banco BPM | conclusa emissione primo bond senior senior preferred da 500 milioni

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Telecom Italia a +3 - 1% - Banco BPM a -1 - 7% (10 aprile 2018) : Borsa Italia na news . oggi per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:49:00 GMT)

Banco BPM - prevale lo scenario rialzista : Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia in rialzo del 2,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza ...

Banco BPM - conti in crescita ma niente shopping : Giuseppe Castagna sottolinea i risultati 'sopra le attese' raggiunti dal Banco Bpm nel 2017 e promette conti in ulteriore miglioramento a fine anno, ma sfila da subito l'istituto dall'atteso nuovo ...

Scambi in positivo per Banco BPM : Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più ...