Banche | accelerano prestiti a famiglie e imprese

Banche : Bankitalia - a gennaio accelerano prestiti - +2 - 7% su anno : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – A gennaio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti del 2,7 per cento su base annua (1,8 per cento in dicembre). I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,8 per cento (come nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell’1,9 per cento (0,2 per cento in ...