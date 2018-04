Bancarotta Gruppo Di Mario e Banca Tercas | le indagini della G d F portano al sequestro

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma - Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria sta eseguendo sequestri di n. 44 immobili e terreni, partecipazioni societarie e somme di denaro nei confronti di n. 3 persone fisiche tra le quali il noto imprenditore pometino Raffaele Di, ex Presidente dell’A.S.D. Pomezia calcio e proprietario del locale polo alberghiero “Hotel Selene”, per reati difraudolenta aggravata dal requisitotransnazionalità in relazione a due società con sede a Roma, dichiarate fallite nel 2017. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma, riguarda ilpreventivo, finalizzato alla confisca, di beni rientranti nella disponibilità degli indagati, principali responsabili del dissesto finanziario delle 2 aziende, fino alla concorrenza di euro 3.760.000, a fronte di un passivo fallimentare quantificato in circa 8 milioni di euro. Le recenti attività ...