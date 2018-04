Banca Sistema | Schroders scende sotto il 5%

Banca Sistema : accordo con Banca Popolare Lazio in servizi factoring : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Banca Sistema e Banca Popolare del Lazio hanno siglato un accordo di collaborazione nell’ambito delle attività di factoring . L’ accordo prevede l’impiego dell’expertise e dei servizi di Banca Sistema a favore della clientela Corporate di Banca Popolare del Lazio . Obiettivo della collaborazione è rendere disponibile alle imprese la possibilità di vendere pro soluto e pro solvendo crediti ...

"Rivoluzione Bitcoin in arrivo" Due grandi hacker raccontanoTremano Stati e sistema Banca rio : Dopo la rivoluzione di Internet, ne sta arrivando un'altra che sarà altrettanto grande e profonda: quella del Bitcoin e della Blockchain, un'invenzione destinata a cambiare la nostra vita. Parola degli hacker Marco Crotta e Roberto Preatoni Segui su affaritaliani.it

UBI - completata migrazione Banca Teatina su sistema informativo del gruppo : UBI Banca comunica che " a seguito dell'avvenuta l'iscrizione, in data 22 febbraio 2018, presso i competenti Registri delle Imprese, dell'atto di fusione per incorporazione in UBI di Banca Teatina , ...