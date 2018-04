Ballando con le stelle 2018 Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro vincitori a sorpresa? Il

MILLY CARLUCCI - Ballando/ Barbara d’Urso conferma : “Ci siamo incontrate - era tutto pronto ma poi...” : MILLY CARLUCCI, BALLANDO con le stelle 2018: La conduttrice svela, “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” e su Fabrizio Frizzi ricorda...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:12:00 GMT)

“Brutta cicciona!”. Gabriel Garko da vergogna. A Ballando con le Stelle ha incantato tutti con le sue sexy movenze - ma l’attore ha fatto una gaffe mostruosa. Così ha cercato di rimediare : quando la toppa è peggio del buco : Gabriel Garko è tornato in tv ed è subito scivolato su una brutta buccia di banana. L’attore è stato ospite d’eccezione di Ballando con le Stelle, dove si è esibito in una performance danzereccia. Molti telespettatori sono rimasti colpiti dal suo aspetto. Infatti il volto dell’attore è apparso particolarmente gonfio e ovviamente sui social i commenti si sono sprecati. Ma non soltanto questo ha attirato l’attenzione ...

Ballando con le stelle/ Lucarelli-Bruzzone “fuori”? L’assurda richiesta - l’ironia di Gabriel Garko conquista : Ballando con le stelle 2018, Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone “fuori”? L’assurda richiesta degli avvocati di Tavares mentre l’ironia di Gabriel Garko conquista la blogger.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 : ospite Suor Cristina - la D’Urso non ci sarà : Suor Cristina ospite a Ballando con le stelle nella prossima puntata di sabato 28 aprile 2018 “Il 28 aprile si esibirà Suor Cristina“. Ad anticiparlo, in una intervista a Libero, è la conduttrice di Ballando con le stelle. Che oltre ad annunciare il nome della prossima ballerina per una notte, parla anche dell’ospitata di Barbara […] L'articolo Ballando con le stelle 2018: ospite Suor Cristina, la D’Urso non ci sarà ...

Ballando con le stelle - Barbara D’Urso NON sarà ballerina per una notte : Barbara d’Urso non sarà più ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2018: a confermare la notizia è la stessa Milly Carlucci a Libero Salta l’ospitata di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle 2018. La conduttrice di Domenica Live, Pomeriggio 5 e della nuova edizione del Grande Fratello nip ha dovuto declinare l’invito di Milly Carlucci. Ecco il motivo. Milly Carlucci: “Barbara d’Urso ha tanto ...

Barbara D’Urso non sarà a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci : «Avevamo accarezzato l’idea ma ha tanti impegni adesso» : Milly Carlucci L’atteso incontro non s’ha da fare. Barbara D’Urso non sarà a Ballando con le Stelle 2018. La conduttrice Mediaset avrebbe dovuto presenziare in questa edizione dello show del sabato sera di Rai1 nelle vesti di ballerina per una notte ma così non avverrà. Ad ufficializzare l’assenza di Carmelita, è la stessa Milly Carlucci intervistata da Alessandra Menzani su Libero: “Avevamo accarezzato l’idea ...

Gabriel Garko - gaffe a Ballando con le stelle : «Ballerina brutta e cicciona». Scuse sui social : Ha creato un gran polverone la gaffe di Gabriel Garko a Ballando con le stelle nella puntata del 14 aprile. L'amatissimo attore è stato invitato da Milly Carlucci come ballerino per una notte e si è ...

Giovanni Ciacci resta a Ballando con le Stelle : l'ha convinto Caterina Balivo : Giovanni Ciacci aveva detto che avrebbe lasciato Ballando con le Stelle , GUARDA , . Ma ora… ci ha ripensato. Anche grazie all'intervento della sua grande amica Caterina Balivo - - VIDEO 1 - ...

Ballando con le stelle 13 : fuori Lucarelli e Bruzzone - la confessione di Ciacci Video : Dopo i fatti scottanti accaduti nella quinta puntata [Video] di #Ballando con le stelle andata in onda il 7 aprile 2018, #milly carlucci ha aperto la sesta serata con una nuova prova a sorpresa. Ha chiamato una coppia di ballo alla volta invitandola a riempire la pista di ballo eseguendo una Lamba Senegalese. Zazzaroni ha preferito dare un bonus di 5 punti alla coppia Minghi-Togni, mentre il resto della giuria ha dato il bonus alla coppia ...

Ballando con LE STELLE 2018/ Ivan Zazzaroni : sui social la dolce dedica a Carolyn Smith : BALLANDO con le STELLE: Ivan Zazzaroni, dopo la puntata di sabato scorso, ha condiviso sui social un dolce pensiero per Carolyn Smith. Ecco la foto che accompagna le sue parole...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:17:00 GMT)

GIANNI IPPOLITI / Il successo a Ballando con le stelle : "doveva durare solo quattro puntate" (Domenica In) : GIANNI IPPOLITI, al Festival dei Cinema europeo con Mi voleva Winspeare. Racconterà la sua esperienza nel salotto di Rai Uno all'interno del programma contenitore. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:32:00 GMT)

Ascolti tv - testa a testa con Ballando : Amici vince di misura : Si è conclusa con un testa a testa vinto alla fine seppure di poco dal serale di Amici di Maria De Filippi contro Ballando con le stelle di Milly Carlucci la sfida per gli Ascolti della prima serata tv del sabato sera. Ospiti del talent di Canale 5: Gianni Morandi, Ghali e Francesco Totti Ascolti tv, Ballando vs Amici Il programma di Rai1, che la scorsa settimana era in testa, ha ottenuto con la prima parte “Ballando…tutti in ...

“Fai pena!”. Ballando con le stelle - botta epica. Per la trasmissione di Milly Carlucci un colpo da ko. La decisione della giuria infatti lascia tutti a bocca aperta e la rabbia monta in rete : Ballando con le stelle entra nel vivo e come sempre quando il traguardo è vicino aumentano le polemiche. Succede così che dopo l’esibizione di Gabriel Garko, per 12 anni corteggiato da Milly Carlucci e finalmente sul palco, succede il fattaccio. E le critiche non si sono fatte attendere con critiche neppure troppo velate e parole forti nei confronti del programma e di alcuni giudici, su tutti: Sandro Mayer reo di aver attribuito il ...

Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi - la seconda puntata vince (di poco) su Ballando con Le Stelle : Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi di sabato 14 aprile, share in linea con la prima puntata della settimana scorsa. Il talent di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla diciassettesima edizione, si è dovuto confrontare ancora una volta con la pista di Ballando Con Le Stelle, in onda su Rai 1. Un testa a testa tra le due regine bionde del sabato sera, Milly Carlucci e Maria De Filippi, che sfocia in un un risultato di quasi parità: la ...