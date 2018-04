eurogamer

: Azione e adrenalina nel nuovo trailer di Defector, videogioco VR che sembra ispirato a Mission Impossible. #Defector - Eurogamer_it : Azione e adrenalina nel nuovo trailer di Defector, videogioco VR che sembra ispirato a Mission Impossible. #Defector - Ciarachanel88 : RT @BestMovieItalia: Deadpool 2: azione e adrenalina in tre nuovi spot - - BestMovieItalia : Deadpool 2: azione e adrenalina in tre nuovi spot - -

(Di martedì 17 aprile 2018) Spesso i film d'propongono allo spettatore situazioni surreali, nel quale l'eroe di turno compie imprese sovrumane per salvare il mondo dal cattivo di turno., titolo VR per Oculus Rift dai ragazzi di Twisted Pixel,davvero essersia quel genere di film per portare sul piccolo schermo dei visori delle scene d'mai viste prima.Come riporta Polygon, inprenderemo i panni di una sorta di agente segreto impegnato in un'avventura fatta di sparatorie e inseguimenti, che si ramifica in base ai sentieri narrativi che sceglieremo di percorrere. Come ogni agente che si rispetti, dovremo inoltre venire a capo di situazioni complicate, veri e propri puzzle, utilizzando un inventario di eleganti gadget da vero e proprio 007.Nelappena diffuso dagli sviluppatori possiamo avere un assaggio dell'offerta dal gioco, e senza volervi anticipare ...