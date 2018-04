Azienda di Padova cerca 25 operai da assumere | ma non li trova Il titolare | Si

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) "Su 25 posizioni aperte, in due mesi e mezzo abbiamo potutosolo 4 nuove figure, un problema che rallenta il nostro piano di investimenti e tiene ferma una rotativa da 10 milioni di euro". È questa la denuncia del patron di Grafica Veneta, Fabio Franceschi, che non si capacita delle difficoltà che la sua struttura di gestione del personale sta facendo nel reperire nuovi addetti alle rotative. La storia è raccontata da Il Mattino di."Non siamo un'sconosciuta, la paga è buona e oscilla tra i 1.300 e i 1.500 euro al mese a seconda dell'inquadramento e la proposta è finalizzata ad un assunzione a tempo indeterminato. Non so proprio spiegarmi perché non ci risponde nessuno"."Le abbiamo provate tutte: dalle agenzie interinali, agli annunci, dal passaparola fino alle chiamate dirette fatte dal nostro direttore del personale a ...