Automobili Pininfarina | nasce il nuovo marchio italo-indiano di auto elettriche

GQ e Mahindra - party per Automobili Pininfarina : Lo scorso 13 aprile, le suggestive sale di Palazzo Barberini a Roma hanno accolto il gala dinner Hystory of the future – An Italian E-xperience, promosso da GQ Italia e Mahindra in occasione del brand launch Automobili Pininfarina. Il progetto di Automobili Pininfarina in collaborazione con GQ è nato dalla condivisione di alcuni importanti valori. Primo fra tutti l’Innovazione, che unisce l’oggi al domani. Poi il Design, inteso come ...

Automobili Pininfarina - nasce il nuovo brand di elettriche extra-lusso : ROMA - Potenza compresa tra i 1500 e i 2000 cavalli , sviluppati da un powertrain elettrico per una velocità massima di circa 400 km/h e uno scatto 0-100 in soli 2 secondi . Una produzione ridotta a ...

Mahindra presenta Automobili Pininfarina : il più recente marchio di auto di lusso sostenibili al mondo : Mahindra & Mahindra Ltd., parte del Gruppo Mahindra con un fatturato di 19 miliardi di dollari US, ha presentato oggi automobili Pininfarina, il più recente marchio di auto di lusso sostenibili al mondo. automobili Pininfarina, controllata da Mahindra & Mahindra Ltd., avrà sede in Europa. L’azienda si occuperà del design, della progettazione e della produzione di veicoli elettrici di lusso tecnologicamente evoluti e dalle elevate ...

Automobili Pininfarina - Nel 2020 una hypercar elettrica con la Mahindra : Alla fine, lindiscrezione angloindiana di pochi giorni fa si è rivelata parzialmente vera: Pininfarina e Mahindra, infatti, hanno dato vita aun nuovo brand, denominato Automobili Pininfarina. Una realtà indipendente ma parallela allatelier torinese, già al lavoro su una nuova hypercar elettrica da lanciare sul mercato nel 2020 (giusto in tempo per i 90 anni di Pininfarina): un bolide che, su carta, dovrebbe scattare sullo 0-100 km/h in meno di 2 ...

Pininfarina - Potrebbe tornare a produrre Automobili : La Pininfarina torna a produrre automobili? La voce è rimbalzata sul web qualche settimana fa, partita da unindiscrezione della rivista anglo-indiana Autocar India. Secondo il giornale, la Pininfarina sarebbe pronta a lanciare unintera gamma di vetture, naturalmente in tiratura limitata. Lorigine geografica della notizia ha contribuito a darle credito: ricordiamo che la storica carrozzeria piemontese, infatti, è di proprietà dellindiana ...