Aumenta ancora il numero di schede SIM e di accessi alla rete fissa in Italia

Alcol : Aumenta il consumo occasionale e cresce ancora il fenomeno del “binge drinking” : Il consumo di bevande Alcoliche nel nostro paese continua a cambiare e modificarsi nel nostro paese, ma nonostante tutto continua a confermarsi un problema soprattutto il consumo di Alcolici per gli adolescenti, considerate le ripercussioni sulla salute che l’esagerata assunzione può avere sull’organismo dei più giovani. Appare quindi importante analizzare i dati provenienti dalla Relazione del Ministro della Salute al Parlamento ...

Italia Aumenta ancora esportazioni armi e il Parlamento non ne sa nulla : Il totale delle aziende che hanno esportato nel 2017 è cresciuto da 124 a 136. Così come i Paesi destinatari, passati da 82 a 85. Francesco Vignarca, di Rete Italiana per il disarmo, in un'intervista a Fanpage.it: "Sgarbo verso il Parlamento: l'Autorità per le autorizzazioni ha presentato ai media i dati dell’export militare Italiano prima che la relazione sia stata presentata ai parlamentari".Continua a leggere

Casa - Aumentano le compravendite ma i prezzi ancora in calo nel 2017 - : Guardando al futuro, per il 2018 lo studio prevede 'una progressiva stabilizzazione dei prezzi degli immobili', anche se 'le incertezze prodotte da un eventuale instabilita' politica potrebbero ...

Arriva il diktat della Bce : "Aumentate ancora l'età della pensione" : La direzione da prendere è opposta: 'l'implementazione di ulteriori riforme in questa area si rivela essenziale e non deve essere differita, anche in vista di considerazioni di economia politica'. Un ...

Champions League 2018-19 : i premi Aumentano ancora : Champions League 2018-19: i premi aumentano ancora La nuova Champions League sarà sempre più ricca. A partire dalla stagione 2018/19 partecipare alla massima competizione continentale aumenterà i ricavi delle società visto il +35% previsto dei premi in denaro: 1,9 miliardi di euro da distribuire ai club. Le squadre italiane ai gironi saranno quattro e avranno […]

“Il tuo cu**…”. Ah! Karina Cascella - ancora lei. E il trash Aumenta di livello. Apriti cielo : ‘l’affronto’ non passa certo in sordina e l’opinionista - come al solito - ha la risposta pronta. Diretta - come un missile - certe cose non si possono dire… : Karina Cascella è ‘nata’ come opinionista a Uomini e Donne e, anche se sono passati anni da quell’esperienza, ha continuato la sua ‘missione’. Ospite praticamente fissa di Barbara D’Urso, la ex di Salvatore Angelucci commenta, spesso anche in modo colorito, la qualunque. E anche sui social network non rinuncia a dire la sua ed è su Instagram, infatti, che è andato in scena il pesante botta e risposta ...

“Il tuo cu**…”. Ah. Karina Cascella - ancora lei. E il trash Aumenta di livello. Apriti cielo : ‘l’affronto’ non passa certo in sordina e l’opinionista - come al solito - ha la risposta pronta. Diretta - come un missile - certe cose non si possono dire… : Karina Cascella è ‘nata’ come opinionista a Uomini e Donne e, anche se sono passati anni da quell’esperienza, ha continuato la sua ‘missione’. Ospite praticamente fissa di Barbara D’Urso, la ex di Salvatore Angelucci commenta, spesso anche in modo colorito, la qualunque. E anche sui social network non rinuncia a dire la sua ed è su Instagram, infatti, che è andato in scena il pesante botta e risposta ...