ATP Montecarlo 2018 | Cecchinato e Fognini al secondo turno Esordio per Seppi

ATP Montecarlo 2018: Cecchinato si qualifica per il 2^ turno, giocano anche Fognini e Seppi

ATP Montecarlo : Cecchinato al 2° turno : Dopo l'uscita di scena di Paolo Lorenzi ad opera del francese Pierre-Hugues Herbert, impostosi per 7-6 6-4, un azzurro si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, primo della ...

ATP Montecarlo - Cecchinato approda al secondo turno : TORINO - Debutto vincente per Marco Ceccchinato nel primo turno del Rolex Montecarlo Masters , terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in corso sulla terra ...

ATP Montecarlo 2018 : super Cecchinato vola al secondo turno. Esordio per Fognini e Seppi : ... non ci sono precedenti fra il 24enne di Minsk e il ligure, che sui campi del Principato vanta una semifinale nel 2013, quando si arrese a Djokovic, all'epoca numero uno del mondo. In campo anche ...

ATP Montecarlo : debutto con sconfitta per Lorenzi : TORINO - debutto amaro per Paolo Lorenzi nel ' Rolex Monte Carlo Masters ', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo , nel Principato di ...

ATP Montecarlo - i risultati del primo turno : Nole c'è - 'cadono' Lorenzi - Shapovalov e Berdych : ATP Montecarlo, è stata una giornata con qualche esclusione eccellente nel torneo, in attesa dell'entrata in scena di Nadal ATP Montecarlo , oggi in campo per il primo turno del torneo. Nel primo ...

ATP Montecarlo - Djokovic torna a vincere dopo quasi tre mesi : Montecarlo , ITALPRESS, - dopo quasi tre mesi di astinenza, Novak Djokovic è tornato a vincere un match nel circuito. Il tennista serbo, che non sorrideva dal terzo turno degli Australian Open e che ...

