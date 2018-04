Atac a rischio stop | niente garanzie «No» delle banche a fideiussione

Fassina (Sinistra per Roma) : Atac a rischio fallimento : Fassina (Sinistra per Roma): Subito un Consiglio straordinario – Roma – Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso un comunicato. “Purtroppo, per... L'articolo Fassina (Sinistra per Roma): Atac a rischio fallimento proviene da Roma Daily News.