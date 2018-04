Atac | + 3 | 6% nella vendita biglietti

romadailynews

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma –a marzo 2018 ha superato gli obbiettivi didi titoli di viaggio. Realizzando una buona performance anche nel confronto con marzo 2017. In dettaglio, i volumi dei titoli Metrebus Roma (bit, titoli turistici e abbonamenti), ossia di quelli che fanno riferimento al servizio prevalentemente svolto da, sono aumentati del 2,1% rispetto a marzo 2017, migliorando l’obiettivo di budget 2018 dello 0,8%. L’incremento arriva al 2,3% se si considerano nel conteggio anche i titoli proprietari dinon compresi nel sistema Metrebus. La crescita delle vendite deiha migliorato significativamente anche il volume dei ricavi che complessivamente ha superato i 22,9 milioni di euro, registrando il 3% in più rispetto a marzo 2017 e l’1,8% in più di quanto previsto dal budget. Il buon andamento del mese di marzo ha contribuito a migliorare il ...