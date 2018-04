ASUS Zenfone 5 in Italia dal 23 aprile a 399€ su ASUS eShop

L’intelligenza artificiale incontra ASUS : dal 23 aprile ZenFone 5 disponibile in Italia [GALLERY] : 1/6 ...

ASUS annuncia ZenFone 5 in Italia : dal 23 aprile al prezzo di 399 euro : Atteso più del fratello minore, lanciato qualche settimana fa qui da noi, ASUS ZenFone 5 è arrivato finalmente in Italia e quindi siamo pronti a comunicarvi prezzo e data di uscita.

Valutazione dell’usato per ASUS Zenfone 3 : prezzi consigliati oggi 17 aprile : In questi mesi non sono stati isolati i casi di utenti propensi a vendere o ad acquistare un Asus ZenFone 3, in riferimento alle due versioni più popolari dello smartphone tra quelle in commercio in Italia. Dopo aver esaminato alcune problematiche messe in evidenza dal pubblico negli ultimi tempi, oggi 17 aprile voglio dunque concentrarmi su un altro aspetto delicato a proposito del device, considerando anche un trend di mercato che si potrebbe ...

Riesumazione per gli ASUS Zenfone 2 Laser : dal 16 aprile l’aggiornamento 2196 : Giunge tutto sommato a sorpresa il rilascio di un nuovo aggiornamento per gli utenti che in questi anni hanno deciso di acquistare il cosiddetto Asus ZenFone 2 Laser, considerando il fatto che lo smartphone a partire da oggi 16 aprile può toccare con mano il pacchetto software 2196. A cosa serve? Presto arriverà anche per gli altri modelli che appartengono a questa famiglia? Domande tutte legittime, al punto che ora proverò ad analizzare la ...

Dallo ZenFone 2 all’ASUS Zenfone 3 gratis con problemi alla fotocamera : cosa fare? : Da alcuni mesi a questa parte stiamo cercando di trattare in tutte le salse una notizia positiva per i tantissimi utenti italiani che in questi anni hanno deciso di acquistare uno ZenFone 2 e che, a quanto pare, in diverse circostanze hanno ricevuto dall'assistenza italiana un Asus ZenFone 3 gratuito a titolo di rimborso. Diverse le problematiche che hanno investito il più vecchio tra i due device presi in esame oggi, al punto che il produttore ...

Slitta ancora aggiornamento Oreo su ASUS Zenfone 3 TIM - solo un mese? : Nuova puntata della saga aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 TIM, in particolare per il modello siglato ZE552KL. Non è la prima volta che riportiamo le intenzioni del vettore mobile in merito all'update tanto atteso e oggi nuovamente dobbiamo ritornare sull'argomento per l'ultima pianificazione dell'azienda mobile che purtroppo ha deciso di Slittare ancora l'appuntamento e non di poco. In un precedente articolo, avevamo riportato le parole ...

ASUS Zenfone 5 Lite : migliori cover e pellicola vetro temperato : Dopo aver presentato la sua nuova serie di smartphone al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, ASUS ha finalmente lanciato sul mercato il primo dispositivo di nuova generazione di quest’anno. ASUS Zenfone 5 Lite si pone, grazie al prezzo ufficiale di 299,99€, nella categoria degli smartphone di gamma media. In questo segmento, con un po’ di attenzione, è possibile scovare dispositivi davvero interessanti e questo nuovo nato di ...

Da ASUS Zenfone 5 a ZenFone 5 Lite tra prezzo e uscita in Italia : situazione al 12 aprile : Ci sono novità importanti per tutti coloro che stanno seguendo con grande interesse le vicende di due prodotti come Asus ZenFone 5 e ZenFone 5 Lite, soprattutto per chi vuole saperne di più su data di uscita e prezzo. A dirla tutta, rispetto al nostro ultimo punto della situazione condiviso su OptiMagazine pochi giorni fa, di sicuro sappiamo che il modello più economico è pronto a fare il suo esordio sul mercato Italiano, con un prezzo di ...

A giudicare dai rumor - il prezzo di ASUS Zenfone 5 potrebbe essere piuttosto interessante : Secondo i rumor provenienti dalla Cina, sarebbe stato svelato con un giorno di anticipo il prezzo di vendita di ASUS ZenFone 5 nel mercato taiwanese

Sempre attuali i problemi ghost touch su ASUS Zenfone 3 : alcune precisazioni : Da un po' di tempo a questa parte si parla anche a proposito di Asus Zenfone 3 di possibile problemi legati al ghost touch. Possibile, dunque, che il touch del vostro smartphone e poi in generale il sensore di prossimità del device possano procurare dei disagi, esattamente come abbiamo avuto modo di riscontrare in questi ultimi due anni con il suo predecessore. In svariati casi, anche su queste pagine, ci siamo infatti trovati nella condizione ...

Rifioritura ASUS Zenfone 5 : prezzo molto appetibile - ritorno al passato? : Le prime indicazioni su quello che potrebbe essere il prezzo ufficiale di ASUS Zenfone 5 (ZE620KL) arrivano dalla Russia, dove il costo del top di gamma taiwanese è stato ufficializzato sulla base di 27.990 rubli, che al cambio attuale si tramutano in circa 360 euro. Ammesso e non concesso possano esserci degli aumenti nella conversione (l'Italia è campione di rincari per effetto della pressione fiscale esercitata entro i nostri confini), ...

Possibili problemi per ASUS Zenfone 3 sui tempi di ricarica della batteria : le soluzioni : Cominciano ad emergere nuove segnalazioni di malcontento da parte di utenti in possesso di un Asus ZenFone 3, puntualmente in riferimento agli utenti che hanno avuto modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver affrontato la questione inerente la durata della batteria, in parte risolto dal rilascio di una nuova versione di Messaggi Android (in precedenza un bug determinava elevati consumi a parità di ...

Per gli ASUS Zenfone 3 Laser e Zoom l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo rinviato a giugno : Con un post su Twitter ASUS ha confermato che l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per ASUS ZenFone 3 Laser e ASUS ZenFone 3 Zoom è stato rinviato

Problemi aggiornamento Oreo su ASUS Zenfone 3 Laser e Zoom - ancora 2 mesi di attesa : A quando l'aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Laser e Zoom? La domanda è imperante tra i possessori dei due modelli dopo che la variante standard ZenFone 3 ha ricevuto Android 8.0 già ad inizio anno. purtroppo per gli esemplari "secondari" di due anni fa, fino a questo momento, il salto in avanti rispetto a Nougat è stato negato e da quanto apprendiamo dalla viva voce dell'azienda, la distribuzione pubblica del firmware tanto atteso purtroppo ...