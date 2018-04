Astronomia | vicini a svelare i segreti della materia oscura

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) L’astrofisico Nico Cappelluti, dell’Università di Miami, ha pubblicato dei risultati che potrebbero fornire informazioni su un argomento che scienziati e astrofisici stanno studiando da decenni, ossia la. Secondo Esra Bulbul, astrofisica dell’Harvard Smithsonian Center for Astrophysics e co-autrice dello studio di Cappelluti, circa il 95%massa dell’universo è costituita da, unle sconosciuto e invisibile agli scienziati. Lo studio di Cappelluti esamina un’interessante fonte di luce catturata da 4 diversi telescopi, tutti puntati in direzioni differenti. La fonte di luce non è familiare e riconoscibile per gli scienziati e ha creato scalpore nel mondo dell’astrofisica. Anche Bulbul ha scoperto la stessa emissione mentre studiava ammassi di galassie nel 2014. Cappelluti ha spiegato: “Utilizziamo telescopi speciali per catturare la luce a raggi X ...