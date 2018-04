Astronomia | “buco” sul Sole proietta particelle cariche verso la Terra | tempesta

meteoweb.eu

Un buco coronale è stato osservato nelle scorse ore sul Sole, e sta generando un'ondata di vento solare diretta proprio verso la Terra. In alto l'immagine UV catturata dal Solar Dynamics Observatory della NASA. Quando le particelle raggiungeranno il nostro pianeta (tra il 19 e il 20 aprile) è possibile che si registri una tempesta geomagnetica classe G-1 e aurore polari. Un buco coronale è un'area nell'atmosfera del Sole dove il campo magnetico arretra e consente ai gas di sfuggire: si tratta di un vero e proprio "squarcio" che appare sulla superficie della nostra stella in media una o due volte al mese.