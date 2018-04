Astrofisica | il gas in fuga “spegne” la galassia

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Un potentissimo “vento”, fatto di gas ionizzato ma anche composto da molecole come il monossido di carbonio, fuoriesce impetuoso dalla lontanaXID2028, distante 9.6 miliardi di anni luce da noi e nel cui cuore alberga un buco nero supemassiccio tutt’altro che tranquillo. Un flusso notevole di materia si disperde nello spazio e impoverisce le riserve di gas nellastessa, che nell’arco di dieci milioni di anni potrebbe non avere più la materia prima per forgiare nuove stelle. La scoperta è stata ottenuta da un team internazionale di astronomi, guidati da Marcella Brusa, ricercatrice all’università di Bologna e associata INAF, e del quale fanno parte colleghi dell’INAF e ricercatori delle Università di Firenze e Roma Tre, grazie alle osservazioni condotte con il Telescopio ALMA dell’ESO in Cile e al telescopio binoculare LBT in Arizona (USA). Ripresa di ALMA nella banda ...