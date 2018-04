Ascolti bassi | chiuso il Cyrano di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini

tvzap.kataweb

(Di martedì 17 aprile 2018) Sarà pur vero che l’amore fa miracoli, ma non nel campo deglitv a quanto pare. Il programma di Rai3– L’amore fa miracoli condotto da, infatti, è statodopo 4 puntate delle 8 previste. La ragione? Un flop dal punto di vista dei risultati Auditel. Scrive il sito Davidemaggio.it: Dopo un debutto già di per sè magro col 3.6% di share, glisono progressivamente precipitati sino al misero 2.2% di venerdì scorso, quando c’erano pure Ermal Meta ospite in studio ed Ornella Vanoni in collegamento. Troppo basso, quel dato, per la terza rete del servizio pubblico, che nelle ultime settimane si era fatta sorpassare anche da competitor minori. Così, l’avventura diterminerà anzitempo e venerdì prossimo, 20 aprile, al posto della trasmissione ci sarà un film (dal 27 spazio ad una serie tv, ...