Arsenal | Wenger | ' Niente Var in Premier? Scelta pessima'

Arsenal - Aubameyang : 'Ecco le differenze tra Klopp - Tuchel e Wenger' - : Ai microfoni di Sky Sport , il 28enne ha sottolineato le differenze tra i tre tecnici, da lui considerati dei grandi allenatori. 'Klopp è elettrico, Tuchel un po' pazzo e Arsene Wenger è una persona ...

Arsenal - Sportbild : sarà Tuchel a sostituire Wenger sulla panchina dei Gunners : Il gioco pare ormai fatto: dopo il grande rifiuto al Bayern Monaco, Thomas Tuchel sembra destinato a diventare il nuovo allenatore dell'Arsenal. L'allenatore tedesco, dopo aver declinato nei giorni ...

Arsenal Wenger : 'Fortunati sul rigore - il Milan ci ha messo in difficoltà' : Arsene Wenger , tecnico dell' Arsenal , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della parrtita vinta dai Gunners contro il Milan . SULLA PARTITA - ' Il Milan ha grandi qualità, ma noi abbiamo avuto un approccio alla partita troppo conservativo dopo il risultato ...

Arsenal-Milan 3-1 : Wenger ai quarti con un rigore inesistente e con la papera di Donnarumma : LONDRA - Niente da fare. Perché pesa il 2-0 di San Siro e pesa, questa sera, il rigore inesistente concesso all'Arsenal e trasformato da Welbeck per un contatto inesistente tra lo stesso attaccante e ...

Arsenal-Milan - le probabili formazioni : ottavi Europa League. André Silva dal 1' - Wellbeck-Ozil-Mkhitaryan il trio offensivo di Wenger : Giovedì 15 marzo l’Emirates Stadium di Londra sarà teatro del match di ritorno dell’ottavo di finale tra Arsenal e Milan alle ore 21.05. Dopo il 2-0 della gara di andata i rossoneri cercano l’impresa nella tana dei Gunners che, fuori da ogni discorso in Premier League, puntano forte su questa competizione continentale per riscattarsi. Gatttuso sembra intenzionato a puntare su André Silva, che oltre ad essere il bomber di Coppa ...

Arsenal - Wenger non si fida : “Col Milan sarà difficile” : Arsenal, Wenger non si fida: “Col Milan sarà difficile” Arsenal, Wenger non si fida: “Col Milan sarà difficile” Continua a leggere L'articolo Arsenal, Wenger non si fida: “Col Milan sarà difficile” proviene da NewsGo.

Arsenal - Wenger : "Siamo i favoriti? Non importa - voglio solo vincere" : Wenger è prudente. Nonostante il 2-0 ottenuto a San Siro, e proprio perché non si fida del Milan, il tecnico dell'Arsenal non prenderà certo sottogamba il ritorno casalingo di domani sera dell'ottavo ...

Arsenal - Wenger : "Non potevamo perdere ancora. Ma non siamo qualificati" : Aveva chiesto un cambio di marcia e l'Arsenal di Arsene Wenger l'ha fatto proprio a San Siro dove ha battuto per 2-0 il Milan nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: 'Era quello di cui ...

Milan-Arsenal 0-2 : Wenger ferma la corsa dei rossoneri : MILANO - Alla prima grande sfida europea si interrompe la serie positiva del Milan che durava da 13 partite tra campionato e coppe. I rossoneri non perdevano da prima di Natale: 0-2 in casa con l'...

Arsenal - Wenger : 'Rispettiamo la nostra filosofia. Milan? Lotta su ogni pallone' : Arsene Wenger, tecnico dell' Arsenal , è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di San Siro. Sulla gara: 'Bisogna sempre rispettare la propria filosofia, ma per farlo ci vuole fiducia. Quando manca la fiducia bisogna affidarsi a cose concrete, dobbiamo ...

Europa League - Milan-Arsenal : Suso e Calhanoglu per mandare #WengerOut : Quell'hashtag tanto popolare a Londra, #WengerOut, i tifosi del Milan lo prenderebbero in prestito volentieri da quelli dell'Arsenal alla fine della doppia sfida con i Gunners: significherebbe aver ...

Arsenal - Wenger : "Soffriamo a livello mentale. Gattuso? Mi dia lui qualche consiglio" : L'Arsenal non è certo nel miglior momento, viene da quattro sconfitte di fila, prende gol da undici gare di Premier e questa potrebbe diventare l'ultima stagione di Wenger alla guida dei Gunners dopo ...

Arsenal - Wenger : 'Gattuso non ha bisogno dei miei consigli' : Rino Gattuso si definisce 'un allenatore dei Pulcini' rispetto ad Arsene Wenger ma il tecnico francese non se la sente di dare alcun tipo di consiglio al collega del Milan: il suo Arsenal è in un ...

Milan-Arsenal - Wenger : 'Non mi permetto di dare consigli a Gattuso - potrebbe darne lui a me' : Una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, sesto posto in Premier e un gioco che stenta a decollare. L'Europa League rappresenta per l'Arsenal l'unico modo per raddrizzare una stagione al ...