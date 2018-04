Argentina | San Lorenzo solo pari col Velez e Boca a +7

Calcio - Serie D - 31iornata. Sanremese - esame Ghivizzano da superare. Argentina Arma in campo per l'onore - ore 15.00 - : ... tranne il giovane centrocampista Boldini: seguite la web cronaca del match su rivierasport.it . L' Argentina Arma di mister Casu si presenterà sul campo del Ligorna con i rossoneri che sono ormai ad ...

MotoGP - in arrivo il catalogo delle sanzioni? Dopo la corrida in Argentina si corre ai ripari : I fatti del GP di Argentina, con le note manovre di Marc Marquez che hanno portato a diverse penalità e alla caduta di Valentino Rossi con tanto di polemiche, hanno messo in ulteriore evidenza le lacune della Direzione Corse e di un regolamento MotoGP che ha diversi buchi. L’obiettivo è quello di rendere tutto più chiaro in vista della prossima stagione tanto che la Dorna e la FIM si sono riunite ieri a Madrid per discutere di questo ...

MotoGP 2018 - cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina : può saltare una gara? : Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella ...

Calcio - Serie D - 30iornata. Sanremese - a Finale tappa cruciale per la vetta. Argentina Arma in campo con tanto orgoglio - ore 15.00 - : Seguite la web cronaca del match Live su rivierasport.it Argentina Arma-Sestri Levante. L'Argentina Arma di mister Marcello Casu sta aspettando il verdetto matematico della retrocessione e dopo un'...

“Ma - mamma!”. Santiago e quella foto di Belen… Il figlio della showgirl e di Stefano De Martino si è ritrovato di fronte a una gigantografia “hot” dell’Argentina a Milano. La sua reazione è stata incredibile (polemica sul web - ovviamente) : Belen Rodriguez non è solo una delle show girl più in voga del momento, ma è anche una mamma attenta e premurosa con il suo piccolo e amato Santiago: un particolare che si evince soprattutto dalla costante presenza del figlio nella sua vita (e nei suoi profili social). Il piccolo Santiago, avuto dall’ex marito il ballerino Stefano De Martino, segue la mamma ovunque, anche ora che lei si trasferirà in Svizzera insieme al compagno Andrea ...

Probabili Formazioni San Martin S.J.-Independiente Superliga Argentina 05-03-2018 : In tutti campionati può capitare di avere un calendario sfavorevole. Il San Martin S.J. lo sa perfettamente visto che, dopo la sfida di settimana scorsa contro il Boca, lunedì 5 marzo alle ore 23:00 dovrà ospitare nel proprio stadio l’Independiente, una delle squadre più in forma della competizione. I padroni di casa, come prima accennato, sono reduci dalla sconfitta per 4 a 2 contro la capolista della Superliga Argentina. Una ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano/ Matrimonio in Argentina entro l'anno? : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: i due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip starebbero progettando in gran segreto il loro Matrimonio. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 04:00:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano in segreto in Argentina : Cecilia e Ignazio si sposano: matrimonio segreto in Argentina Altro che ritorno di fiamma con Francesco Monte, Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser! Tanto da progettare in gran segreto il loro matrimonio, che potrebbe essere celebrato prima della fine del 2018. A lanciare lo scoop è il settimanale Vero, che ha raccolto […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano in segreto in Argentina proviene da ...