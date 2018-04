“Applausi e lacrime | onore al vincitore” Isola dei Famosi | grande emozione alla lettura

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) È stata una delle edizioni più controverse e seguite di tutti i tempi. L’deiè finita e finalmente abbiamo un vincitore. Sbagliavano i bookmakers a puntare tutto su Amaurys (e chi non l’ha giocato puntando sul vero cavallo vincente avrà preso un bel gruzzoletto) perché chi si è meritato il rispetto dei telespettatori italiani è stato Nino Formicola, conosciuto dai più come Gaspare. “L’è un’esperienza strana, quando ci caschi dentro non ne esci vivo”, parola di Nino Formicola, comico milanese, vincitore della tredicesima edizione dell’dei. Trionfa con il 67% dei voti Nino, colui che nelle ultime dodici settimane è riuscito a dimostrare di essere più persona che personaggio, più singolo che parte di un duo. All’, dopotutto, era arrivato proprio per questo: “voglio chiudere la mia carriera con una cosa televisiva bella”, aveva detto in uno dei ...