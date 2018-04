Appello del parroco ai fedeli | ' Accogliete un detenuto in casa'

"Prevalga la pace in Siria" - l'Appello del Papa : ... nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del Mondo - dice Francesco, parlando a ...

Appello del Papa per Alfie e Lambert : 'Rispettare dignità dei malati' : "Affido alla vostra preghiera le persone, come Vincent Lambert, in Francia, il piccolo Alfie Evans, in Inghilterra" che "vivono, a volte da lungo tempo, in stato di grave infermità, assistite ...

Siria : Uil Fpl aderisce ad Appello Rete della Pace : Roma, 14 apr. (AdnKronos) – ‘La Uil Fpl, in linea con la scelta del nostro confederale, ha deciso di aderire all’appello di Rete della Pace: ‘Cessate il fuoco’, fermiamo le guerre in medio Oriente!” Lo comunica in una nota il segretario generale Uil Fpl, Michelangelo Librandi. ‘Quanto sta avvenendo in Siria è intollerabile, oltre 450.000 morti e circa 2 milioni i feriti, molti dei quali bambini, causati ...

Rinnovo RSU - l'Appello al voto della Uil Fpl : «Ritroviamo l'orgoglio del pubblico impiego» : Piuttosto che parlare di riduzione del perimetro di intervento dello Stato in economia, bisogna, a nostro modesto avviso, "qualificare" questo intervento , "ergo", una politica keynesiana, , renderlo ...

ROMA - - l'Appello della Rete della pace : "Cessate il fuoco" il movimento pacifista riparte e fa fronte comune - in attesa del prossimo 7 ... : "Rivolgiamo un appello alla politica, perché il Mediterraneo e il Medio Oriente sono oggi un campo di battaglia, ora c'è il rischio di un nuovo conflitto che coinvolga le super potenze mondiali " ...

Samb - l'Appello delle vecchie glorie : 'Salvate il Ballarin. Basta un progetto semplice' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " "Il Ballarin così com'è fa schifo" . E' il pensiero comune delle vecchie glorie rossoblu, che chiedono a politica e associazioni cittadine di mettere mano a quella che per ...

Appello delle donne Pd al partito : 'Non ci fidiamo più di voi' - : Il documento è stato proposto da Francesca Puglisi, ex presidente della Commissione contro il Femminicidio del Senato. Le adesioni sono più di 400. Si rimprovera al Nazareno di essere "sempre più ...

Chi l’ha visto anticipazioni dell’11 aprile : l’Appello della famiglia Vannini : Chi l’ha visto anticipazioni dell’11 aprile – Nella prima serata di oggi, Rai 3 trasmetterà un nuovo appuntamento con il programma di Federica Sciarelli. Ampio spazio al caso di Marco Vannini, grazie alla presenza nello studio di Chi l’ha visto della famiglia del giovane di Ladispoli. Mancano pochi giorni alla sentenza del primo grado di giudizio contro la famiglia Ciontoli, ritenuta responsabile della morte di Marco ...

Terremoto - l’Appello dei sindaci del cratere : “Nuovo governo cambi procedure per la ricostruzione o spariremo” : “Speriamo si formi un nuovo governo il primo possibile e che si rimetta mano alle procedure di ricostruzione perché siamo ancora fermi e le nostre terre si stanno spopolando. Di questo passo non esisteremo più”. È l’appello lanciato dai sindaci di Accumoli, Stefano Petrucci di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci e quello di Rieti, Daniele Sinibaldi, comuni interessati dal Terremoto del 24 agosto del 2016 L'articolo Terremoto, ...

Volley : A2 Maschile - Roma-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza Appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

La sentenza della corte d'Appello : 'Autostrade per l'Italia dovrà rimuovere tutti i tutor - copiato il brevetto' : La corte d'Appello di Roma ha stabilito che Autostrade per l'Italia dovrà rimuovere e distruggere tutti i tutor presenti sulla rete autostradale perché il brevetto è di proprietà della Craft, una ...

"I Tutor devono essere rimossi dalle autostrade : copiato il brevetto". La sentenza della Corte d'Appello di Roma : I Tutor dovranno essere tolti dalle autostrade italiane perché è stato copiato il brevetto da una piccola azienda con sede a Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. A riportare la notizia è il quotidiano la Repubblica.Al termine di una causa avviata nel lontano 2006 la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che il sistema di sorveglianza sul traffico autostradale denominato Tutor installato ...

La Corte d’Appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto : La Corte d’appello di Firenze, con una sentenza depositata oggi, ha stabilito che i dispositivi “tutor”, che servono a identificare la violazione dei limiti di velocità misurando la velocità media di un veicolo in un tratto autostradale, dovranno essere rimossi. The post La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto ...

AMERICA/VENEZUELA - Appello della Chiesa : è responsabilità comune la tutela ambientale dell'Amazzonia : ... VENEZUELA, , ha definito le azioni di sfruttamento minerario come parte di un "modello di sviluppo predatorio" che colpisce il paese e che non dà la priorità a un'economia che genera benessere, ma ...