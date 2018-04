Appalti | Oice | in frenata mercato sola progettazione a marzo

Appalti : Oice - frenata dei bandi di progettazione a marzo : Roma, 4 apr. , AdnKronos, Pausa a marzo, dopo il picco di febbraio, per il mercato della sola progettazione: sono state bandite 250 gare, per un valore di 34,9 milioni di euro. Rispetto a febbraio il ...

Appalti : Oice - frenata dei bandi di progettazione a marzo : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – Pausa a marzo, dopo il picco di febbraio, per il mercato della sola progettazione: sono state bandite 250 gare, per un valore di 34,9 milioni di euro. Rispetto a febbraio il calo è del 26,5% in numero e del 40,6% in valore. Anche il confronto con marzo 2017 è negativo: -25,4% in numero ma +2,2% in valore. Il primo trimestre 2018 si chiude con 851 bandi di progettazione per un valore di 124,6 milioni di euro: +6% ...

Appalti : Oice - a febbraio bandi sola progettazione +90 - 1% in valore : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – Dopo la prevedibile pausa di gennaio a febbraio il mercato riprende a correre: le gare per servizi di sola progettazione rilevate nel mese sono state 340 (di cui 51 sopra soglia) per un importo di 58,7 milioni di euro, rispetto al mese di gennaio il numero cresce del 30,3% e il loro valore del 90,1%, rispetto a febbraio 2017 + 38,2% in numero e 112,1% in valore. E’ quanto emerge dall’Osservatorio ...