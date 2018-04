App Android che consumano più batteria

Corso completo per sviluppare App Android in offerta lancio a 14 - 99 euro invece che 200 - sconto del 92% : Corso per imparare a sviluppare app Android da zero in java e kotlin, Udemy lo propone a 14,99 euro invece di 199,99 euro per tre giorni come offerta lancio L'articolo Corso completo per sviluppare app Android in offerta lancio a 14,99 euro invece che 200, sconto del 92% proviene da TuttoAndroid.

Saliamo a 25 App gratis Android oggi 17 aprile : tutte le occasioni del giorno : Ci sono alcune novità davvero rilevanti da prendere in esame oggi 17 aprile per chi cerca costantemente app gratis Android, visto che nelle ultime ore abbiamo assistito ad un aggiornamento delle liste ufficialmente comunicate all'interno del Play Store per il pubblico italiano e non solo. Come sempre avviene in queste circostanze, occorre distinguere tre grosse famiglie, in riferimento ai giochi, alle classiche applicazioni ai cosiddetti Icon ...

Android : migliaia di App scaricabili da PlayStore violano la privacy dei bambini Video : Proprio come con le notizie false, le azioni o le inazioni di Facebook stanno creando polemica in tutto il settore tecnologico, anche sulla #privacy si sta discutendo molto. La privacy dei dati è tornata ad essere un tema caldo e le persone stanno mettendo sempre più sotto il microscopio i servizi e soprattutto le applicazioni prima di una qualsiasi installazione. Proprio come YouTube, un nuovo studio condotto da ricercatori affiliati ...

Play Instant : provare giochi e App Android senza installarle : Google Play Instant è un servizio dedicato al Play Store introdotto di recente. Questo servizio si basa sulle Instant app, ovvero delle app speciali che possono essere provate senza essere installate sul dispositivo. Play Instant si è pian piano espanso fino a permetterci di provare anche i giochi. Grazie ad esso potremo provare un’applicazione oppure un gioco che troviamo nello store, in modo da farci un’idea del funzionamento e del ...

Android - Google / I nostri bambini sono a rischio : migliaia di Applicazioni violano la loro privacy : rAndroid, Google: i nostri bambini sono a rischio. migliaia di applicazioni vanno a violare la privacy dei minori e mettono a forte rischio la loro sicurezza. Cosa fare per salvaguardarli?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Recuperare Foto E Video WhatsApp Facilmente su Android | Aprile 2018 : Come Recuperare Foto, Video e audio WhatsApp cancellati anche dopo mesi: ora è possibile. Guida. WhatsApp adesso permette di ripristinare i contenuti multimediali cancellati: come Recuperare Foto e Video cancellati da WhatsApp in pochi click! Recuperare Foto E Video WhatsApp Ottime notizie per chi vuole Recuperare Foto, Video e audio WhatsApp cancellati per sbaglio nella memoria del telefono, […]

Secondo uno studio migliaia di App Android sono pericolose per i bambini : Secondo un nuovo studio, migliaia di applicazioni gratuite Android disponibili nel Google Play Store sono potenzialmente pericolose per i bambini

Verifica patch sicurezza di tutti gli aggiornamenti Android : l’App che vi dice la verità : Non sono passati nemmeno due giorni da che vi avevamo parlato dello studio condotto da 'SRL labs' circa gli aggiornamenti Android, ad alcuni dei quali, ad opera di vari produttori, mancavano le patch di sicurezza che erano invece state dichiarate presenti all'interno delle note descrittive. Come vi dicevamo, tra gli OEM più onesti figurano Google, Sony, Samsung e Wiko. Appartengono alla fascia intermedia i vari Xiaomi, OnePlus e Nokia; hanno ...

App smartphone Android - quelle da avere e quelle da evitare - : Spotify, piattaforma di streaming musicale a pagamento, ma non sempre. Siete infatti liberissimi di ascoltare musica anche senza abbonamento, naturalmente non potrete godere di alcune funzioni ...

Android Auto wireless sarebbe Approdato sugli smartphone Google : Google Nexus 5X e Nexus 6P, Google Pixel e Pixel XL, Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, con il software 3.1 ricevono il benestare per Android Auto wireless

Da Trony riAppaiono gli "Sconti Magici" - offerte anche su smartphone Android : Trony rilancia gli "Sconti Magici", validi dal 13 al 19 aprile solamente online: ovviamente nella promozione non possono mancare smartphone e tablet Android, anche se non molto numerosi. Andiamo a scoprirli tutti.

Strategy Analytics : Android Auto è sempre più Apprezzato dagli utenti : Strategy Analytics ha scoperto che la maggior parte degli utenti che possiedono un'Auto con Android Auto o Apple CarPlay li usa per tutte le attività

Fototessera Fai Da Te Con Android : La Migliore App : Un’applicazione gratuita per Android permette a tutti gli utenti di creare (e stampare) una Fototessera senza la necessità di recarsi da un fotografo. Crea la tua Fototessera gratuitamente da solo con Android Creare fototessere con Android Come fare una Fototessera a casa? Quali sono le dimensioni di una Fototessera? Quella per il passaporto invece come deve essere? E […]

Ben 19 App Android gratis oggi 12 aprile : ecco le migliori occasioni : Ci sono addirittura 19 app Android gratis che possiamo esaminare oggi 12 aprile per tutti coloro che sono costantemente alla ricerca di buone opportunità in un contesto di questo tipo. Fino a qualche tempo fa si trattava di un appuntamento settimanale, ma adesso ne abbiamo due o tre ogni sette giorni, motivo per il quale diventa indispensabile cogliere al volo l'opportunità nel caso in cui dovesse esserci realmente interesse per qualcosa in ...