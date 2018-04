Ape volontario | un prestito per andare in pensione prima ma attenzione alle rate

Anticipo pensionistico - si sblocca l'iter per l'accesso all' Ape volontario : Intesa Sanpaolo è la prima banca a finanziare le richieste di APE ( Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) dei lavoratori che, compiuti 63 anni e con un minimo di 20 anni di contributi, vogliano...

Prestito pensionistico - domande al via per l'Ape volontario : Prestito pensionistico, dal 13 aprile sarà possibile presentare la domanda per ottenere l'assegno per l'Ape volontario. E' quanto è emerso dall'incontro che si è tenuto in...