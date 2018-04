Anticipazioni Un posto al sole | BEATRICE confessa tutto a NIKO

tvsoap

(Di martedì 17 aprile 2018) A Unal, occhi puntati sulla storyline dello studio Enriquez. Come vi abbiamo già anticipato, tra pochi giorni ci sarà una svolta altamente drammatica quandoLucenti (Marina Crialesi) tenterà di togliersi la vita! Con gli episodi di Upas della prossima settimana, la scena si sposterà in ospedale dove, sotto lo sguardo disgustato di Elena Giordano (Valentina Pace), Massimo Enriquez (Rodolfo Corsato) mostrerà solidarietà a, temendo evidentemente dei problemi per quanto riguarda la reputazione del suo studio legale. In realtà, quando la Lucenti vorrà tornare al lavoro in tempi brevi, il losco legale non sarà della sua stessa idea… Comunque sia,troverà presto il coraggio per raccontare a(Luca Turco) tutta la verità e così il giovane Poggi e Susanna (Agnese Lorenzini) inizieranno a cercare una via legale per farla pagare a Massimo. Ma non ...