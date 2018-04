Anticipazioni The 100 5 | Eliza Taylor e Bob Morley sui Bellarke | lotte di potere e

THE FLASH - "DeVoe vs Team Flash". Anticipazioni della puntata 4x18 "Lose Yourself" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.Il Team FLASH, elaborerà un modo per riuscire a localizzare DeVoe. Analizzeranno nuovamente l'autobus colpito dalla Forza della Velocità per ottenere nuove informazioni. Ralph (Hartley Sawyer) propone un piano rischioso per rintracciare il nemico. Uno scontro diretto nei laboratori, metterà a dura prova i poteri dei nostri eroi.Nel frattempo Joe (Jesse L. Martin) terrà d'occhio il dottor Wells ...

Le Anticipazioni di The Walking Dead 9 tra Maggie in bilico e il ritorno di Negan : quando andranno in onda i nuovi episodi? : Le anticipazioni di The Walking Dead 9 circolano già da un po' e dopo questo finale dell'ottava stagione le cose non possono far altro che complicarsi. Rick ha vinto la sua battaglia con Negan ma ha deciso di lasciarlo andare o, meglio, di salvargli la vita e tenerlo in prigione fino alla morte. Lo sguardo del villain non promette niente di buono e sicuramente potrebbe tornare a rompere gli equilibri dei superstiti nei prossimi ...

The Walking Dead 8/ Anticipazioni 16 aprile 2018 : Greg Nicotero parla di serie e zombi (finale di stagione) : The Walking Dead 8, Anticipazioni del 16 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Rick Vs Negan nell'ultima battaglia della grande guerra. Come finirà?

Il finale di The Walking Dead 8 rende omaggio a Carl e riabilita i traditori : Anticipazioni 16 aprile : È il tempo del dolore, dei ricordi e di voltare pagina nel finale di The Walking Dead 8. Chi pensava che la guerra tra Rick e Negan non sarebbe finita con quest'ultimo episodio si sbagliava e di grosso ma non tutto è stato perfetto e i plot twist di questo gran finale segneranno le discussioni dei patiti della serie non solo oggi ma anche nelle prossime settimane fino alle prime anticipazioni sulla nona stagione. La guerra è finita e oggi, 16 ...

The Voice of Italy 2018 : Anticipazioni quarta puntata 12 aprile 2018 : THE Voice OF Italy 2018 anticipazioni quarta puntata. Stasera in tv, giovedì 12 aprile, torna su Rai 2 il talent show con la quarta Blind Audition. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e quello che vedremo nel nuovo appuntamento con il programma. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice of Italy 2018: anticipazioni quarta puntata 12 aprile 2018 L’ultima Blind Audition di questa edizione di The Voice vedrà ancora una volta il ...

The Voice 2018 - quarta puntata : Anticipazioni 12 aprile - ultime blind audition : Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai2.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . The Voice of Italy: la situazione dopo due ...

The Big Bang Theory 11 Anticipazioni del 17 aprile : Un’amicizia spezzata : The Big Bang Theory 11 anticipazioni del 17 aprile – L’episodio 10 della sitcom andrà in onda su Joi il prossimo martedì e si intitolerà “L’erosione della confidenza“. Un problema con i bitcoin ha permesso agli amici di svelare alcuni segreti nella puntata del 10 aprile. Le anticipazioni di The Big Bang Theory 11 svelano che la nuova trama invece riguarderà da vicino il matrimonio fra Amy e Sheldon e ...

The Flash 4 Anticipazioni del 17 aprile : La nuova tuta di Ralph : The Flash 4 anticipazioni 17 aprile – L’episodio 11 della serie Tv con Grant Gustin andrà in onda su Premium Action il prossimo martedì e si intitolerà “L’uomo allungabile”. Dopo aver assistito al processo di Barry nella puntata del 10 aprile, le anticipazioni di The Flash 4 puntano tutte su Ralph ed un nuovo costume realizzato da Harry che lo renderà ancora più invincibile. Toccherà alla new entry della squadra ...

Per Alec e Magnus in Shadowhunters 3 guai in Paradiso? Le Anticipazioni di Matthew Daddario su Jace e Lilith : Dopo due stagioni tumultuose, finalmente la relazione tra Alec e Magnus in Shadowhunters 3 sembra procedere a gonfie vele. Matthew Daddario, però, anticipa che potrebbe sorgere qualche problema all'orizzonte. Come è stato spiegato nell'episodio in onda la scorsa settimana, Alec non se la sta passando molto bene: sua madre sta per essere espulsa dal Clave, e il suo Parabatai (Jace) sta segretamente lavorando per conto di Lillith, la madre di ...

The Walking Dead 8×16 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : The Walking Dead 8×16 Wrath andrà in onda sull’emittente americana AMC domenica 15 aprile 2018. Come sempre, vedremo la puntata doppiata in italiano il giorno seguente su Fox Italia. Quindi lunedì 16 aprile nel canale Sky potremo vedere l’episodio doppiato. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER SCOPRI TUTTO SU #THEWalkingDead8 The Walking Dead 8×16: ...

THE FLASH - "Barry il palloncino". Anticipazioni della puntata 4x17 "Null and Annoyed" : Dopo un lunghissimo periodo di pausa, finalmente tornano i nuovi episodi targati The FLASH.Nelle puntate precedenti, il team FLASH ha tentato di neutralizzare DeVoe e il suo voler risucchiare i poteri dai metaumani creati da lui. Purtroppo è riuscito ad assimilare i poteri della maggior parte, ne mancano tre. Uno di questi è Ralph.Ecco cosa succederà in questa puntata:Barry (Grant Gustin) e Ralph (Hartley Sawyer) decidono di cercare gli ultimi ...

The Walking Dead 8/ Anticipazioni episodio 8x15 : chi morirà? : Come andrà a finire per Negan e Rick in The Walking Dead 8? Ad un passo dal gran finale, tutti fuori dalle proprie tane per un ultimo scontro? Ecco cosa vedremo