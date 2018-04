Anticipazioni Il Segreto | FRANCISCA chiede a SAUL di scegliere tra JULIETA e la sua

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 23 al 28 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 23 a sabato 28 aprile 2018: Matias dice la verità alla madre: è andato a parlare con Beatriz, ma solo per confermare che non vuole più avere niente a che fare con lei. Beatriz torna a casa distrutta, mentre Matias regala a Marcela un orsetto di peluche che la ragazza desiderava tanto da bambina. Aquilino comunica ai Dos Casas che ha affittato una casetta in periferia, ma confessa a Beatriz ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018: Hernando Dos Casas e Nicolas Ortuño riescono fortunatamente a chiarirsi, così i due recuperano la loro amicizia… Aquilino Benegas approfitta del prestito concesso a Hernando Dos Casas, in modo da metterlo alle strette… Prudencio mostra a Julieta la nuova abitazione in cui alloggerà insieme a sua nonna, ma a sorpresa la casa è stata devastata. Si suppone che ...

Il Segreto Anticipazioni : cosa succederà entro METÀ MAGGIO 2018? : Negli episodi de Il Segreto in onda su Canale 5 a METÀ MAGGIO 2018 succederà di tutto: scopriamo insieme i fatti più salienti delle vicende ambientate a Puente Viejo col nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni: Marcela lascia Matias! Certa che il marito Matias (Ivan Montes) abbia difeso Beatriz (Giulia Charm) dal tentativo di violenza di Aquilino (Raul Tortosa) soltanto perché ancora innamorato di lei, Marcela (Paula Ballesteros) ...

Il Segreto Anticipazioni : un atroce delitto nel passato di Saul e Prudencio : Anticipazione Il Segreto: ecco chi sono realmente Saul e Prudencio Che Saul e Prudencio de Il Segreto portassero con loro un mistero non è di certo una novità. Ma qual è questa grande verità che i due fratelli Ortega hanno scelto di tenere nascosta? Ebbene a rivelarla ci pensa proprio il secondo, messo alle strette […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: un atroce delitto nel passato di Saul e Prudencio proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Il segreto : NAZARIA E FRANCISCA ostacolano l’amore di MAURICIO per FE : Le Anticipazioni della telenovela di Canale 5 Il segreto indicano un congedo momentaneo di un personaggio amatissimo dai fan: la rossa Fe Perez (Marta Tomasa Worner) lascerà Puente Viejo a causa delle continue angherie da parte di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas), moglie di MAURICIO Godoy (Mario Zorrilla) e “cugina” di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas). Abbiamo visto nel corso degli episodi come la Montenegro abbia ostacolato ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : la scioccante confessione di Fe : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: un nuovo nemico per Francisca Il Segreto, la soap spagnola che va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale5 e il venerdì anche in prima serata, non smette mai di stupire. I colpi di scena si susseguono come annunciano le anticipazioni spagnole de Il Segreto. Donna Francisca ha un nuovo nemico: il generale Perez de Ayala, padre di Dos Caras, l’assassino di Mariana Castaneda. Il generale ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Fe tenta il suicidio - Nicolas muore? Video : Inquietanti le anticipazioni spagnole de #Il Segreto: mentre Fe tenta il suicidio, Nicolas ricevera' il verdetto del giudice: per lui la condanna a morte. Grandi rivoluzioni a Puente Viejo dunque, che introdurranno nella soap opera nuove trame ricche di interessanti retroscena. Ecco tutti i dettagli. Il Segreto: Nicolas riceve la condanna, sara' giustiziato Nelle anticipazioni precedenti de Il Segreto [Video], avevamo lasciato Nicolas di fronte ...

Il Segreto - Anticipazioni : Julieta sospetta di Saul : Il Segreto Tocca ancora a Il Segreto combattere le battaglie più dure in palinsesto, e provare a difendere il più possibile Canale 5 dalla pericolosa concorrenza Rai. Dopo aver affrontato Il Commissario Montalbano, le storie di Puente Viejo sfidano adesso nel venerdì sera la nuova edizione de La Corrida, che è partita con un ottimo 27.4%; la telenovela spagnola ha risposto con un mega appuntamento, in onda fino quasi all’1 di notte, che ha ...

Il Segreto - Anticipazioni prossima settimana : una sofferta rinuncia : anticipazioni Il Segreto, 16-21 aprile: fuga d’amore Il Segreto va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio e il venerdì anche in prima serata. Le anticipazioni de Il Segreto dal 16 al 21 aprile annunciano svariati colpi di scena. Aquilino aiuta Hernando a saldare il suo debito con lo strozzino. Hernando non sa che l’uomo vuole diventare il proprietario delle Sorgenti. Camila confessa al marito di essere incinta, poi va a ...

Pedro muore al Segreto : Anticipazioni spagnole sul finale della sua storia : Pedro muore al Segreto. La notizia è ufficiale. Arriverà a Puente Viejo un pacco sospetto, che Dolores aprirà con impazienza, credendo che fosse un regalo, e invece vi troverà un'urna con le ceneri di suo marito. Dolores non riuscirà a credere ai propri occhi e penserà, come ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto, subito che sia stato ucciso: ci sarebbe infatti un personaggio che avrebbe soggiogato Pedro col suo fascino, per ...

Il Segreto - Anticipazioni Spagna : Emilia arrestata - Julieta in pericolo Video : Un nuovo spazio dedicato alla popolare telenovela iberica “Il Segreto [Video] di Puente Viejo”, prodotta da Boomerang Tv, scritta dall’autrice Aurora Guerra, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset da quattro anni. Nei paragrafi successivi sono riportate le trame delle puntate che andranno in onda in Spagna la prossima settimana. Mauricio salva Fè, il consiglio di Consuelo Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli avranno ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni prossima puntata : la proposta romantica di Beatriz ad Aquilino : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale: Aquilino offre aiuto ad Hernando e gli presta una grossa somma di denaro, Camila quindi gli chiede scusa… la trama di stasera su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 22:56:00 GMT)

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018: A Los Manantiales c’è aria di festa: Camila rivela ad Alfonso ed a Emilia di essere incinta. Beatriz si rallegra per la bella novità e si scusa con Camila per i suoi comportamenti… Beatriz è ancora triste per la relazione di Marcela e Matias; Aquilino tenta di consolarla ma i due vengono visti da Adela, che confida a Gracia che non apprezza per niente gli ...