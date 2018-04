Anni Settanta | le foto della contestazione

vanityfair

: All’inizio degli anni settanta in Galles un gruppo di persone decise di sperimentare come poter vivere avvalendosi… - beppe_grillo : All’inizio degli anni settanta in Galles un gruppo di persone decise di sperimentare come poter vivere avvalendosi… - MimmoMarsella : RT @beppe_grillo: All’inizio degli anni settanta in Galles un gruppo di persone decise di sperimentare come poter vivere avvalendosi delle… - Vanto_italiano : RT @beppe_grillo: All’inizio degli anni settanta in Galles un gruppo di persone decise di sperimentare come poter vivere avvalendosi delle… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Lo ricamavano alla fine dell’Ottocento, sulle camicie da notte in tela pesante: «Non lo fo’ per piacer mio, ma per fare piacere a Dio». Ma nemmeno fino alla fine deglidel secolo scorso era accettata l’idea che il rapporto sessuale potesse anche non essere finalizzato alla procreazione. È solo nel 1978 che viene approvata dal Parlamento, dopodi mobilitazione e lotte per la «liberazione sessuale», la legge n. 194, che decriminalizza e regola l’aborto in Italia. Isono statidi ribellioni, di cambiamenti, di utopie. Quelli di cui parlano lemostra Figure contro.grafiadifferenza, dal 21 aprile al 30 settembre all’Abbazia di Valserena, in Strada Viazza di Paradigna, a Parma. Sono immagini che provengono dagli archivi del Centro Studi e ArchivioComunicazione dell’Università di Parma e che valorizzano il ruolografia ...