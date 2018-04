Animali | il cane invecchia come l’uomo | “Bisogna agire contro le stesse malattie”

Animali : cane impiccato a Bovalino (RC) nel Venerdì Santo - “servono pene più severe” : “Un cane è stato impiccato a Bovalino nel Venerdì Santo , nel giorno in cui si celebra il significato della Croce e del sacrificio che Gesù ha fatto per gli uomini”. Lo denuncia Rinaldo Sidoli, responsabile progetti e delle iniziative speciali della onlus Le.I.D.A.A. “Esprimiamo solidarietà all’associazione ‘Anime Randagie’ – prosegue il dirigente Animali sta – e ci uniamo nel loro dolore. Questo ennesimo atto di crudeltà fa emergere ...

Francia : nasce il codice giuridico per Animali. Un maiale sarà meno infelice di non essere nato cane : In Francia è stato appena pubblicato il primo codice giuridico dei diritti degli animali d’Europa. Si tratta di una prima pubblicazione che speriamo sia da esempio per tutti gli altri paesi, Italia inclusa. In più di mille pagine è stata raccolta tutta la legislazione in vigore riguardante gli animali. Un lavoro che ha coinvolto un team di specialisti nel diritto degli animali e la Fondation 30million d’amis. Si tratta di un codice privato, che ...