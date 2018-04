Angela Bassett e Patricia Arquette in Otherhood per Netflix? Trattative in corso per le

optimaitalia

: #AngelaBassett e #PatriciaArquette in #Otherhood per #Netflix? Trattative in corso per le due attrici… - OptiMagazine : #AngelaBassett e #PatriciaArquette in #Otherhood per #Netflix? Trattative in corso per le due attrici… - FedeDiGG : c’è strange days su rai4 e la bellezza di angela bassett e ralph fiennes in sto film mi fa commuovere da più parti del corpo - antofix : @frankiehinrgmc @RaiQuattro E per Angela Bassett ?? -

(Di martedì 17 aprile 2018)non hanno sicuramente bisogno di presentazione. La prima è ormai un volto noto delle serie tv di Ryan Murphy (da American Horror Story alla nuova 9-1-1) mentre la seconda è la protagonista di una serie storica, Medium, molto apprezzata dal pubblico italiano e Rai, ma cosa hanno in comune?A quanto paresta lavorando per metterle insieme in una nuova commedia televisiva,la cui direzione è già stata affidata a Cindy Chupack (Modern Family , Sex In The City). Il progetto è stato adattato da Chupack e Mark Andrus ma tratto dal romanzo di William Sutcliffe, What Makes You Happy, e la produzione al momento è alla ricerca di un'altra stella da aggiungere al cast per le riprese che dovrebbero tenersi a New York proprio il prossimo mese di giugno.Secondo le prime rivelazioni sembra chesiano già ...