Android Oreo in salita con aggiornamenti e nuovi smartphone | Nougat in testa ad aprile

OnePLus 5 e 5T l’aggiornamento Android Oreo 8.1 OxygenOS 5.1 è iniziato : le novità : Il software OxygenOS 5.1.0 basato sulla versione Android Oreo 8.1 destinato agli OnePLus 5 e 5T ha iniziato il rilascio a livello internazionale: ecco le principali novità.Dopo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 avvenuto a fine febbraio 2018, vi segnaliamo che gli OnePLus 5 e 5T da poche ore stanno iniziando a ricevere l’upgrade del software Oxygen OS 5.1.0 che è basato sulla versione 8.1 del sistema operativo mobile di ...

OnePlus rilascia OxygenOS 5.1 per OnePlus 5 e OnePlus 5T, portando Android 8.1 Oreo in versione stabile con le patch di aprile sui top di gamma del 2017.

OneDrive per Android : introdotto il supporto a Oreo e alla funzione File Restore : L’applicazione ufficiale di OneDrive sviluppata per gli smartphone Android ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento che porta la versione alla numerazione 5.7. Nel nuovo update troviamo alcuni fix di bug e due novità le quali, pur essendo poche, sono comunque molto interessanti. Microsoft ha provveduto finalmente a integrare il pieno supporto ad Android O con una migliore gestione delle notifiche e delle risorse consumate in ...

Razer Phone si aggiorna ad Android 8.1 Oreo in versione stabile, portando molte novità, diversi miglioramenti e affinamenti software. Il rollout OTA parte oggi e dovrebbe raggiungere tutti i possessori entro le prossime due settimane.

Con Android 8.0 Oreo il team di Google ha semplificato l'utilizzo del riempimento automatico con un gestore di password. Scopriamo insieme come funziona

HMD aveva assicurato che Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 avrebbero avuto Android 8.1 Oreo al lancio e così ecco arrivare l'aggiornamento promesso, in contemporanea con il loro lancio in alcuni mercati europei.

Huawei Honor 7X ecco quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...

Huawei Y6 (2018) è ufficiale con Android Oreo e sblocco del volto : Huawei Y6 (2018) è stato ufficializzato oggi e si presenta con un display in formato 18:9, Android Oreo 8.0 e sblocco del volto: ecco il prezzo di listino.Nel parco prodotti di Huawei si aggiunge nella fascia economica il nuovo Y6 (2018) che farà inizialmente il suo debutto ufficiale in Asia e in Russia nei prossimi giorni.Huawei Y6 (2018) non è certo un dispositivo che brilla dal punto di vista hardware, ma sarà sicuramente capace di soddisfare ...

Il tablet Samsung Galaxy Tab 4 rilasciato nel 2014 equipaggiato con Android KitKat potrebbe ricevere prossimamente un importante aggiornamento che porterebbe il dispositivo alla versione Android 8.0 Oreo. Il tablet introdotto da Samsung quattro anni fa è stato infatti individuato su Wi-Fi Alliance (WFA) con Android 8.0 come sistema operativo.

I possessori dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL dovranno attendere sino a giugno per la risoluzione del bug relativo al multitouch di Android 8.1 Oreo

Nokia 3 inziato l’aggiornamento ad Android Oreo : Arriva il comunicato ufficiale che il Nokia 3 ha iniziato a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: un plauso ad HMD Global.HMD Global l’azienda finlandese che detiene il marchio Nokia è tornata sul mercato degli smartphone da poco più di 8 mesi ma sta già riscuotendo un buon successo commerciale.Punto forte dei nuovi dispositivi Nokia sembra essere il supporto piuttosto costante e abbastanza veloce ...

Per Nokia 3 inizia la distribuzione del nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in versione stabile, mentre Samsung Galaxy A5 (2016) riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo 2018 e qualche altro piccolo miglioramento.

Dopo varie apparizioni in Rete, per il Samsung Galaxy J7 Duo è arrivato il momento della presentazione ufficiale. Scopriamo quali sono le sue feature

Accelerazione LG G6 sull’aggiornamento Android Oreo : nuovi tempi di uscita l’11 aprile : Arrivano ulteriori segnali incoraggianti per coloro che in questi mesi hanno acquistato un LG G6 qui in Italia e che, a conti fatti, sono ancora fermi al palo per quanto concerne la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Non molto tempo fa, sulle nostre pagine, abbiamo condiviso coi nostri lettori un punto della situazione riguardante la vicenda, avanzando la forte ipotesi che l'appuntamento dovrebbe essere fissato ...